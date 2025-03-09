明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

卓林普4強止步無緣爭冠 冰咸今決戰尼爾羅拔臣

【明報專訊】世界格蘭披治桌球大獎賽昨續假啟德體藝館上演，已成為香港居民的「世一」卓林普在4強以局數3：6不敵英籍好手冰咸，無緣在「主場」首擊便闖入決賽。相隔近6年後再次躋身排名賽決賽的冰咸，今午將面對在另一場4強以局數6：5力挫「魔術師」梅菲的澳洲籍前世一名將尼爾羅拔臣，力爭冠軍寶座。

冰咸相隔近6年再闖排名賽決賽

羅拔臣5棒破百挫梅菲

「準神」卓林普與冰咸是役首局一度鬥得膠着，為了讓對方未能進攻而多次「Set士碌架」，但冰咸把握卓林普在該局尾段將藍波及白波同時打入的失誤，以72：58先拔頭籌。卓林普緊接在次局「起break」下以單棒106度扳平，惟冰咸其後連取4局領先至5：1「叫糊」。背水一戰的卓林普雖追回兩局，但他在第9局打失粉紅波後，被對手再次把握機會下以77：18勝出。最終冰咸以局數6：3淘汰卓林普，今午將在決賽與同日另一場4強勝出的「墨爾本機器」羅拔臣爭冠。

至於同日頭場4強，尼爾羅拔臣甫開賽表現強勢，分別以「重Break」轟出兩棒「破百」贏114：6、104：0先聲奪人，惟英籍好手梅菲曾連取兩局扳平，其後更反超前至局數5：3，但羅拔臣之後打出兩棒「破百」，逼至雙方要鬥最後一局決勝負，最終找回狀態的羅拔臣以單棒114度奠勝，局數6：5險勝梅菲，報卻今年1月倫敦桌球大師賽8強局數負2：6的敗仇。43歲的羅拔臣賽後表示，昨仗每逢出現少許失誤，均被梅菲把握懲罰，「我必須保持耐心及積極態度才能完成反擊」。

上 / 下一篇新聞