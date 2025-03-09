卓林普4強止步無緣爭冠 冰咸今決戰尼爾羅拔臣

冰咸相隔近6年再闖排名賽決賽

羅拔臣5棒破百挫梅菲

「準神」卓林普與冰咸是役首局一度鬥得膠着，為了讓對方未能進攻而多次「Set士碌架」，但冰咸把握卓林普在該局尾段將藍波及白波同時打入的失誤，以72：58先拔頭籌。卓林普緊接在次局「起break」下以單棒106度扳平，惟冰咸其後連取4局領先至5：1「叫糊」。背水一戰的卓林普雖追回兩局，但他在第9局打失粉紅波後，被對手再次把握機會下以77：18勝出。最終冰咸以局數6：3淘汰卓林普，今午將在決賽與同日另一場4強勝出的「墨爾本機器」羅拔臣爭冠。

至於同日頭場4強，尼爾羅拔臣甫開賽表現強勢，分別以「重Break」轟出兩棒「破百」贏114：6、104：0先聲奪人，惟英籍好手梅菲曾連取兩局扳平，其後更反超前至局數5：3，但羅拔臣之後打出兩棒「破百」，逼至雙方要鬥最後一局決勝負，最終找回狀態的羅拔臣以單棒114度奠勝，局數6：5險勝梅菲，報卻今年1月倫敦桌球大師賽8強局數負2：6的敗仇。43歲的羅拔臣賽後表示，昨仗每逢出現少許失誤，均被梅菲把握懲罰，「我必須保持耐心及積極態度才能完成反擊」。