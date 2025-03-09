傅家俊表演賽反負偶像韋德 盼各方從離場風波犯錯中學習

大獎賽昨起一連兩日在啟德體藝館舉行表演賽，昨早由傅家俊與名將韋德打頭陣，前特首林鄭月娥亦是座上客；另一港將吳安儀則在今早11時對泰國籍世界一姐勒查露。韋德繼2017年7月香港世界桌球大師賽對吳安儀，相隔8年再來港打表演賽，首局曾瞞住裁判使出「手刀」打白球，將出桿機會讓回Marco，引起現場一陣笑聲，結果傅家俊先勝77：15，但之後被韋德連贏兩局73：42及83：25，賽事3局2勝制下反勝2：1。

韋德出手刀打白球添樂趣

傅家俊讚啟德場適合桌球

傅家俊賽後稱這仗玩得很開心，意猶未盡，「韋德是我偶像，可在香港一齊打波是好難得的機會，可惜賽制較短，若可打多幾局就好，希望將來再有機會」。他稱這次首度親眼見韋德出手刀，韋德戲言這是「表演賽限定」，Marco即打趣回應「只是對我、對較弱球手才這樣做」，韋德再笑稱「裁判沒在看就找點樂趣，有時會有效」。

傅家俊認為，香港桌球比賽繼伊利沙伯體育館及紅磡體育館後，啟德將是新開始，期待未來5年逐漸在港建立這大賽品牌，「啟德場地很大，感覺有點像之前在紅館比賽，整體場地幾適合桌球比賽。之前在港比賽都是邀請賽性質，今次排名賽氣氛會嚴肅點，香港球迷都要時間適應，但這才是正式桌球應有的氣氛。這比賽在香港前景很好，希望不止5年，未來10至20年都能在港舉辦」。

下月輕鬆心情赴英戰世界賽外圍賽

對於首晚比賽發生「未完場被清場」風波，傅家俊稱要在犯錯中學習，「就像運動員常有犯錯，要在犯錯中學習。咁大型比賽首次在港舉行，啟德亦是新的場館，需時磨合很正常，反而無問題先唔正常。第一日比賽一定會有問題，但之後開始運作暢順，相信未來數年只會愈來愈好」。他透露下月會到英國出戰世界賽外圍賽，會以輕鬆心情備戰，「我現在這階段已不是計排名或分數，反而想用開心的心態比賽，這樣才會發揮得最好」。

排名賽相隔36年再在港舉行，當年有參賽的韋德認為，桌球在港仍受歡迎，「中國球手更喜歡在港比賽。亞洲桌球是由香港開始，現在變得更受歡迎」。