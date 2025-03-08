曼聯遭皇蘇逼和 海倫陷19戰入球荒

曼聯作客西甲球隊皇家蘇斯達一仗半場互交白卷，「紅魔」戰至下半場57分鐘，上場英格蘭足總盃射失極刑致不敵富咸的荷蘭籍鋒將約舒亞舒克斯，在禁區頂接應翼鋒阿歷真度加拿祖傳送射入開紀錄，取得加盟以來首個歐戰入球，惟般奴費南迪斯及後禁區內犯手球輸12碼，敵將奧耶沙巴爾主射破網終賽和1：1。

此戰另一焦點落在曼聯鋒將海倫上，事緣紅魔翼衛達洛治上半場一次攻勢未有將皮球傳予這名賽前已連續18仗「食白果」的丹麥隊前鋒，海倫在攻勢完結後表現憤怒，最終其入球荒延至19場，對於達洛治沒傳球予海倫，曼聯主帥魯賓艾摩廉表示「這是個糟糕決定」，並指「海倫的位置很好，達洛治也不錯，但其決定不是最好」，同時又表示「球隊在失12碼前的表現都很好」。

熱刺負阿爾克馬爾折蘇蘭基

熱刺則因中場貝治華上半場解圍「撻Q」擺烏龍，令球隊作客以0：1負荷甲球隊阿爾克馬爾，各賽事兩連敗沒入球，隊長孫興慜上陣72分鐘沒射門，入替他的蘇蘭基又在補時傷出，主帥普斯迪高路希望對方傷勢並不嚴重。

其餘賽事方面，摩連奴領軍的土超球隊費倫巴治主場以1：3不敵格拉斯哥流浪，而意甲首都雙雄羅馬及拉素，則齊以2：1絕殺客軍畢爾包及主隊柏辛域陀尼亞。歐霸16強次回合將於下周五上演。歐洲協會聯賽方面，車路士藉列斯占士及安素費南迪斯下半場建功，作客以2：1挫哥本哈根。