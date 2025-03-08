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體育

森林曼城爭前四勢激戰 兩軍「助攻王」艾蘭加沙雲奴左右大局

【明報專訊】英超今晚頭場上演前四爭奪大戰，由諾定咸森林主場迎戰成為五連霸機會渺茫的曼城，亦或是主隊相隔30年首在這聯賽交手勝出的好時機。兩軍此役勝負關鍵可能繫於隊中最佳射手基斯活特及艾寧夏蘭特，卻絕對不容忽視不時助攻兩人的一對翼鋒安東尼艾蘭加和沙雲奴。

諾定咸森林vs.曼城 now611／631台 晚上20：30直播

曼城今季受中後場主將接連受傷拖累，既在歐聯及英格蘭聯賽盃出局，英超也因輸掉8仗而暫列第4，分別被榜首利物浦及次席阿仙奴拋離20分和7分，雖僅以1分落後三哥諾定咸森林，但因只多第10位阿士東維拉5分，故稍有閃失連前四都會不保，也令今晚出征森林勢以凱旋為目標，而斬獲20球的箭頭艾寧夏蘭特固然再成舉足輕重的人物，但獨取18球的敵鋒基斯活特也不能小覷，而為二人提供「彈藥」的無名英雄艾蘭加和沙雲奴確不應被忽略。

基斯活特夏蘭特屢受惠

22歲的瑞典國腳艾蘭加是曼聯青訓產品，2021至23年間為「紅魔」一隊各賽事上陣55次入4球後轉會森林，近兩季披甲69次入8球，其中今季只有3個「士哥」，但其突出之處是在英超貢獻8次助攻，當中4次受惠的正是基斯活特。年僅20歲的沙雲奴出身於巴甲球隊明尼路，去年成為巴西大國腳及落戶曼城，今季各賽事上陣36次只入兩球，但其英超7次助攻中夏蘭特五度獲益。

此外，回顧兩軍過去曾在英超交鋒6季，曼城錄得11戰5勝4和2負，其中近3季5戰4勝1和，上次不敵森林需追溯至1995年5月，所以後者或已潛在須報卻30年英超不勝之恥。另曾助曼城在2014年榮膺英超及英格蘭聯賽盃「雙冠王」的39歲前鋒尼格度，於上季協助西乙的華拉度列升上西甲後一直賦閒，昨宣布決定掛靴。他的國際賽最高榮譽是協助西班牙隊衛冕2012年歐洲國家盃。

利物浦後顧歐聯 迎修咸頓勢輪換

另外，利物浦今晚英超主場若擊退包尾的修咸頓，便可進一步拋離下周一凌晨才作客曼聯的阿仙奴至16分，但不能抹煞的是「紅軍」周中在歐聯16強首回合陷苦戰，卻帶點運氣下，作客以1：0險勝巴黎聖日耳門，料領隊史諾為下周中次回合養精蓄銳起見，碰「聖人」時勢會輪換球員。

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