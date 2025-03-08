SAT周六體育直播賽程

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2025年3月8日星期六
卓林普完勝華費爾 闖桌球大獎賽4強 4次單棒破百刷新本屆最高度數 今鬥冰咸爭入決賽
9名香港裁判首參與排名賽 陳順佳逾30年經驗仍緊張
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曼聯遭皇蘇逼和 海倫陷19戰入球荒
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【明報專訊】（請看附圖）
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