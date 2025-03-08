體壇快訊：傑志港超迎北區爭返勝軌

尼馬隔17月重返巴西隊

回巢山度士復勇的尼馬缺席國際賽17個月後獲巴西隊重召，備戰本月作客哥倫比亞及主場對阿根廷隊的世界盃南美洲區外圍賽，但在貝迪斯有表現的翼鋒安東尼馬菲奧斯未獲召用。另馬賽前鋒格連活特正式要求轉籍牙買加，只待完成最後手續，故勢將無法再代表英格蘭出賽。

拜仁德甲迎波琴誓鞏優勢

剛於歐聯16強首回合交手的德甲首次席球隊今晚回師聯賽，一哥拜仁慕尼黑在主場迎戰波琴爭德甲三連勝，而落後8分的「藥廠」同於主場鬥雲達不來梅，定傾力爭勝避免被拜仁進一步拋離，西甲方面，領頭羊巴塞隆拿若擊退作客的奧沙辛拿，即可將領先優勢擴至4分。

盧善恩吳英倫法國賽止步

港隊羽毛球新星盧善恩昨於法國羽毛球大師賽女單次圈，以局數0：2負蘇格蘭的姬絲迪基莫亞，另一港將吳英倫亦在男單以同比數不敵印度籍的艾約殊舒迪。女單8強矚目戰是「世一」韓籍的安洗瑩對日籍新星宮崎友花，以及陳雨菲與王祉怡合演「國家隊內訌」。

方辛卡印賽首圈過關

應屆ATP新生代年終賽男單冠軍18歲的巴西籍新星祖奧方辛卡，昨在ATP千分級的印第安韋爾斯網球公開賽首圈，以盤數2：1挫英籍的費亞利，但國家隊的張之臻以1：2反負加拿大籍的加比爾迪亞路，而2021年美網女單冠軍英籍的拉度簡露以0：2負日籍的內島萌夏。

湖人挫紐約人八連勝

洛杉磯湖人昨在NBA常規賽藉球星勒邦占士及盧卡當錫合轟63分下，於主場以113：109擊敗紐約人，取八連勝下以40勝21負續排西岸第2位，而「大帝」更以1002場成為聯盟史上常規賽贏波第3多球員。