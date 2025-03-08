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體育

男拔萃決戰聖若瑟 學界王者首啟德登基 3年內兩度精英足球決賽碰頭 近年交手互有勝負

【明報專訊】學界足球精英賽季軍戰及決賽 無綫81翡翠台／myTVSuper900台 中午12：00直播

全港學界精英足球賽今午2時半在啟德青年運動場上演王者對決，上屆冠軍拔萃男書院與前屆冠軍聖若瑟書院3年內第2次在決賽碰頭。學體會今學年首推「學界體育決賽周」，此戰將見證啟德體育園首個學界冠軍誕生。

兩校擁多員港超兵

聖若瑟和男拔萃今屆分別以港九區D1亞軍和季軍身分參賽，分區賽未曾交手。衛冕之師男拔萃今屆晉級過程再展霸氣，3仗狂轟15球只失1球，當中8強9：1狂勝東華三院辛亥年總理中學，4強2：0輕取南島中學，連續3屆入決賽；聖若瑟8強曾3：2挫上屆亞軍英華書院，4強3：1反勝法國國際學校，隔一屆再坐亞望冠。

兩軍今仗重演2022／23年D1及精英賽決賽戲碼，當時兩次對決均由聖若瑟互射12碼勝出封王，男拔萃上季則在D1及精英賽4強雙殺聖若瑟復仇。兩校不少球員見證彼此這3年宿怨，當中男拔萃已有黃韜霖、詹皓臻和劉彥匡躍升至港超球會一隊；聖若瑟坐擁港超兵張青雲、李宗恒、楊焯鈞和蕭政，然而楊焯鈞有傷在身，蕭政所屬球會東方同日有聯賽，同上陣成疑。

法國國際鬥南島頭場逐季軍

此外，決賽兩隊各有球員為神射手獎項而戰，男拔萃射手陳丞臻現以6球獨領群雄，聖若瑟的劉宇浩和張堯軒各得4球，與法國國際的Pau Anglada Calda緊隨次席。頭場中午12時上演的季軍戰，將由法國國際對陣南島。

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