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體育

9名香港裁判首參與排名賽 陳順佳逾30年經驗仍緊張

【明報專訊】世界桌球大獎賽相隔36年在港舉行，有9名香港裁判因而首次參與排名賽。當中有逾30年經驗的本地裁判陳順佳也稱分外緊張。

今屆大獎賽在啟德體藝館舉行，中國香港桌球總會主席羅永聰透露，因利乘便推薦了9名本地裁判參與，樂見團隊獲寶貴經驗，「排名賽就像足球的世界盃，難得在港舉行，我們極力爭取及推薦香港裁判參與吸收經驗。賽事屬要求最高的排名賽，同時可跟海外和內地裁判交流，對香港裁判是很重要的機會」。

港主辦因利乘便 警惕勿失誤

今屆裁判團隊有16人，香港佔9人、內地與英國各3人及1名總裁判。當中香港資歷最深為56歲裁判陳順佳，首3日已參與4場賽事，包括執法首圈張安達負里素斯基，以及16強賀辛華費爾勝徐思等3場計分。

人稱佳哥的他任桌球裁判逾30年，2022年紅館舉行的香港世界桌球大師賽決賽便由他執法。陳順佳接受本報訪問時解釋，一場桌球比賽有兩名裁判，主裁判在球枱執法，另一裁判計分，還有聯絡球手及替補共4個崗位，桌總今次根據本地裁判資歷及過去執法表現，提供推薦名單給世界桌總決定，「海外的排名賽不會特登找香港裁判，只有在港舉行先有機會給我們參與。今次香港裁判經驗有多有少，有些超過20年，最低都5年以上」。

相比兩年多前在港執法大師賽決賽，佳哥稱今次感覺完全不同，「上次是邀請賽性質，今次球手真的爭排名，參賽心情不同，比賽氣氛凝重得多。始終第一次執法排名賽，我今次緊張好多，更警惕自己不要失誤，一個犯錯都有機會令球手未能晉級」。

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