卓林普完勝華費爾 闖桌球大獎賽4強 4次單棒破百刷新本屆最高度數 今鬥冰咸爭入決賽

世界桌球大獎賽踏入8強，由7局4勝改為9局5勝制。卓林普前日16強藉對手里素斯基退賽養精蓄銳，8強面對頂替「火箭」奧蘇利雲參賽的賀辛華費爾，首局即開足馬力打出創下今屆單棒最高得分的145度，次局以61：0再度零封對手。賀辛華費爾第3局曾以31：0領先，但被卓林普再打出單棒108度，反負31：108。卓林普之後第4局贏116：0，第5局再以單棒146度刷新今屆最高單棒得分。卓林普全場揮棒176次遠勝對手26次，不足兩小時便直落5局勝出。

休兵兩日養精蓄銳 揚言決賽實現147

錄得賽事單棒最高分的球手可取1萬鎊（約10萬港元）獎金，卓林普此戰一舉超越分別在前日和昨午打出143度的希堅斯和梅菲，暫領先獎金競爭。這名「新港人」兩度只差一球完成「147」，他賽後笑言昨仗並無打算締造滿分創舉，「我打算留待決賽實現」。他又稱從壓倒性的勝利收穫信心，冀再接再厲，「感覺這季順風順水，能在最高舞台交出如此表現，讓一切更添特別意義。很高興能以這方式『解決』比賽，但眼前還有兩場潛在惡鬥」。

梅菲反勝希堅斯 暫沒計劃成港人

至於首兩場8強，「魔術師」梅菲與「巫師」希堅斯對決，梅菲一度落後局數1：2，但在第4局打出單棒143度下連取3局反先，終以5：3反勝，今午4強將鬥同以5：3淘汰肖國棟的「前世一」尼爾羅拔臣。

42歲英籍球手梅菲賽後稱每次面對傳奇級的希堅斯都是大挑戰，幸自己踏入2025年後狀態不錯，又提及過去常來港，「我和家庭與這城市有很多好回憶，叔叔曾告訴我一些故事，但他數年前過身了。雖近年沒來，過去10年每次訪港我都十分享受，仍很喜歡這地方」。問到會否仿效奧蘇利雲及卓林普成香港居民，梅菲笑說：「奧蘇利雲雖已取香港身分證，但我覺得他未必想在港定居，我也暫沒計劃這樣做，但無人知將來發生什麼」。

此外，香港桌球名將傅家俊於今早11時表演賽登場，與其偶像的62歲名宿「白旋風」韋德較量。