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體育

希堅斯大獎賽反勝威爾遜 破奧蘇利雲闖排名賽8強紀錄 今鬥梅菲

【明報專訊】世界格蘭披治桌球大獎賽昨續在啟德體藝館上演，其中「巫師」希堅斯在16強雖曾兩度落後，但憑打出3棒「破百」，尾段更「迫使」對手需舉白布投降下，終以局數4：2反勝「世二」基倫威爾遜晉級，今於8強硬碰「魔術師」梅菲。

威爾遜舉白布投降引球迷笑聲

頭場16強昨有世界排名第8的蘇格蘭籍名將希堅斯對陣上屆世界賽冠軍的英籍好手基倫威爾遜，後者在首局「起Break」下一棒打出131度先拔頭籌，希堅斯在次局以今屆賽事暫時最高分的143度還以顏色，基倫威爾遜其後以73：0再領先局數，希堅斯在第4局先以74：0第二度扳平，後來分別再在第5、6局以129及140度「清枱」下，結果以局數4：2反勝晉級，更以147次打破「火箭」奧蘇利雲闖入排名賽8強的舊紀錄，今將與「魔術師」梅菲爭入4強。梅菲昨在16強與同袍鶴健士演「英格蘭內訌」，梅菲終以局數4：1取勝。值得一提的是，基倫威爾遜在末局確定無緣平反敗局下，以球棒舉起白布示意投降，引起現場球迷一陣大笑。

即將年屆50歲的希堅斯賽後坦言隨着年齡增長，發現視力也正在變差，現時盡可能避免配戴眼鏡或隱形眼鏡。惟他表示上周在江西玉山的世界公開賽稱王能增強自信心，並笑言：「與妻子在香港共度時光、購物玩樂亦有助維持作賽的精力。」

里素斯基退賽 卓林普不戰而勝晉8強

另邊廂，英籍好手冰咸縱在16強甫開賽首兩局落後予21歲年輕國手吳宜澤，但他隨後連贏4局，同樣以局數4：2反勝。冰咸賽後提到比賽尾段雖一度打失屬長距離的藍波，但他稱保持鎮定才能鎖定勝局。

至於「墨爾本機器」的澳洲籍前世界一哥尼爾羅拔臣，則在16強以局數4：1輕取英籍球手基拔晉級。此外，「新港人」的「世一」球手卓林普因英籍對手里素斯基前晚突宣布個人原因退賽而直入8強，對手將是以局數4：3擊敗國手徐思的伊朗籍球手賀辛華費爾。

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