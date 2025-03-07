體壇快訊：方辛卡恐嚇球證停賽9個月

騎士破熱火先闖季後賽

克里夫蘭騎士昨於NBA常規賽共6人得分上雙，在主場以112：107挫邁阿密熱火，取下12連勝，賽後以52勝10負成為今季首支出線季後賽的球隊。另外，希臘隊球星「字母哥」安迪度高安普昨獨取32分，成NBA史上第52個總得分破2萬的球員，並助密爾沃基公鹿在主場以137：107大勝達拉斯獨行俠，四連捷後以36勝25負暫居東岸第4。

紐卡素左閘賀爾收咧

暫列英超第6的紐卡素昨迎來壞消息，20歲英籍主力左閘利維斯賀爾因足踝傷患須動手術，篤定提早收咧；而荷蘭籍中堅保治文則再度受膝傷困擾同須開刀亦告收咧。連同日前在英格蘭足總盃16強主場加時後不敵白禮頓一仗領紅的翼鋒安東尼哥頓，令紐卡素勢以殘陣出戰本月17日凌晨的英格蘭聯賽盃決賽，與利物浦爭冠。

悉尼亞冠2先挫全北

今屆首辨的亞冠2昨演次日兩場8強首回合，其中澳職勁旅FC悉尼憑前鋒基文拿梅開二度，作客以2：0先取韓職班霸全北汽車。同日沙比阿爾阿里則在阿聯酋球會內訌戰主場以1：1言和FC沙迦。