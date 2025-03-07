10人巴塞客勝賓菲加 施捷斯尼守大門拉芬夏建殊功

古巴斯22分鐘被逐 巴塞屢受壓

巴塞隆拿中堅古巴斯此役於22分鐘，在禁區邊從後掃跌半單刀的賓菲加前鋒柏夫列迪斯直接領紅。巴塞其後以寡敵眾下處於被動，下半場更被賓菲加取得逾六成控球率和15次攻門，不過34歲門將施捷斯尼全場交出8次撲救力保不失之餘，更藉巴西國腳翼鋒拉芬夏比洛尼在61分鐘，把握敵衛傳球失誤搶截得手及射入今季第9個歐聯入球，終助巴塞以1球險勝而回。

巴塞主教練費歷克說：「由於己隊早段已少踢一人，所以這場勝仗棒極了。不過我們還有次回合，賓菲加是一支傑出球隊，必須加以提防。」中場柏迪則說：「我認為這仗贏在穩固的後防，其中施捷斯尼的表現尤其精彩。」34歲的波蘭籍門將施捷斯尼去夏約滿祖雲達斯後離隊，至9月更宣布掛靴，卻因巴塞門將達史特根季初重創而決定「出山」以自由身來投，至今年1月初才「地標」，今年16場巴塞比賽不敗中14次上陣把關，昨仗更成球隊取得晉級8強有利形勢的重要功臣。

拿達路建功登國米歐戰入球王

同日國際米蘭憑鋒將馬古斯杜林和拿達路馬天尼斯建功，作客以2：0輕取由新帥尹佩斯首在歐聯督師的飛燕諾，並在今季歐聯9戰續只失1球。此外，拿達路在歐聯累計入18球，趕過53年前的名宿馬蘇拿，成為隊史的歐戰入球王。