體壇快訊：伍家朗法羽大師賽一輪遊

黃澤林印賽外圍賽止步

世界排名第191位的香港網球一哥黃澤林前晚出戰ATP千分級的印第安韋爾斯網球公開賽，惟於男單外圍賽首圈力戰2小時22分鐘後以盤數1：2不敵世界第102位的俄籍球手高度夫，無緣晉級。

港籃點兵戰三籃亞盃

國際籃聯（FIBA）3×3亞洲盃將於本月26至30日於新加坡舉行，其中港隊昨落實大軍名單，男籃分別由蔡龍德、林俊達、陳永熹及黃浩賢組成；女籃成員則包括唐曉蕾、馬丹鳳、關海珮及任栩燕。

東方挫南區升港超次席

港超昨晚在旺角大球場上演獨腳戲，主隊東方在下半場兩藉死球攻勢，分別有西班牙籍射手巴科爾各賽事連續3仗取得進帳，以及塞爾維亞中堅米祖域建功，以2：1擊敗一度由巴西籍前鋒基哥利扳平的冠忠南區。東方賽後15戰33分，以兩分反壓少踢一仗的理文升次席，落後榜首的大埔兩分。

神戶亞冠聯16強先勝

日職勁旅神戶勝利船昨於亞冠精英聯16強首回合憑前鋒大迫勇也及中場井出遙也各建一功，在主場以2：0輕取韓職的FC光州先拔頭籌，雙方將在下周三於光州再戰次回合。至於兩支沙特聯豪門昨出征命運迥異，希拉爾以0：1不敵烏茲別克球隊柏克塔哥；吉達艾阿里則以3：1先勝卡塔爾的艾雷恩。