體壇快訊：伍家朗法羽大師賽一輪遊

【明報專訊】法國羽毛球大師賽昨展開正賽階段，世界排名第20位的30歲港隊一哥伍家朗在男單首圈以直落兩局不敵中華台北隊的李佳豪出局。而20歲港隊新星吳英倫則以局數2：1淘汰印尼隊的艾維化漢，次圈將鬥19歲印度隊新星艾約殊舒迪。
黃澤林印賽外圍賽止步
世界排名第191位的香港網球一哥黃澤林前晚出戰ATP千分級的印第安韋爾斯網球公開賽，惟於男單外圍賽首圈力戰2小時22分鐘後以盤數1：2不敵世界第102位的俄籍球手高度夫，無緣晉級。
港籃點兵戰三籃亞盃
國際籃聯（FIBA）3×3亞洲盃將於本月26至30日於新加坡舉行，其中港隊昨落實大軍名單，男籃分別由蔡龍德、林俊達、陳永熹及黃浩賢組成；女籃成員則包括唐曉蕾、馬丹鳳、關海珮及任栩燕。
東方挫南區升港超次席
港超昨晚在旺角大球場上演獨腳戲，主隊東方在下半場兩藉死球攻勢，分別有西班牙籍射手巴科爾各賽事連續3仗取得進帳，以及塞爾維亞中堅米祖域建功，以2：1擊敗一度由巴西籍前鋒基哥利扳平的冠忠南區。東方賽後15戰33分，以兩分反壓少踢一仗的理文升次席，落後榜首的大埔兩分。
神戶亞冠聯16強先勝
日職勁旅神戶勝利船昨於亞冠精英聯16強首回合憑前鋒大迫勇也及中場井出遙也各建一功，在主場以2：0輕取韓職的FC光州先拔頭籌，雙方將在下周三於光州再戰次回合。至於兩支沙特聯豪門昨出征命運迥異，希拉爾以0：1不敵烏茲別克球隊柏克塔哥；吉達艾阿里則以3：1先勝卡塔爾的艾雷恩。