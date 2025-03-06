LIV高爾夫球賽明粉嶺再戰 連續兩年落戶香港 CEO：政府支持至關重要

賽事連續兩年落戶香港，為今季14站賽事的第3站，參賽球手包括迪森布、拉姆及米高遜等大滿貫冠軍級球手。港府上周三發表的新一份《財政預算案》提及希望策略性地吸引帶來顯著經濟效益的體育活動持續落戶香港，當中提到正與LIV Golf探討長遠合作。

奧尼爾被問到與政府合作事宜時，稱自己並非此事決策人，但強調香港是舉辦賽事的理想地點，「香港在旅遊層面已回復新冠疫情前水平，香港是一個人人都想來的地方，對世界而言是王冠上的明珠」。他指出粉嶺球場為世界級場地，成為香港的優勢，另提到辦賽需要政府支持，「在這層面，我們有非常支持的政府伙伴」。

米高遜讚亞洲各地積極培訓新人

香港哥爾夫球會會長郭永亮說，樂見更多大型體育活動落戶香港，哥球會將致力將世界頂級高球賽事帶到香港。他稱因門票仍正公開發售，未能提供最新銷情，但提到去年累計數萬人次入場，希望未來數天可天公造美，讓觀眾人數再創新高。連續兩屆來港參賽的6項大滿貫冠軍米高遜，在記招上表達對亞洲的熱愛，除了形容香港美食是「體重惡魔」，亦盛讚亞洲各地積極培訓年輕球手到世界舞台，讓高球發展不斷進步。