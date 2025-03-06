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體育

曼聯熱刺歐霸出征誓止頹 海倫孫興慜左右大局

【明報專訊】今季英超兩大落難豪門曼聯及熱刺，明晨將在歐霸盃16強首回合齊齊作客出擊，分別惡鬥西甲球隊皇家蘇斯達及荷甲代表阿爾克馬爾。兩軍近日皆受傷疲困擾下，前線大將海倫及孫興慜的作用尤其重要。

比起聯賽連番敗仗，曼聯在歐霸盃表現可謂差天共地。他們在分組賽8場賽事，錄得5勝3和不敗佳績。雖然「紅魔」近期攻力欠銳，翼鋒阿密特迪亞路亦因傷「長唞」，阿歷真度加拿祖及約舒亞舒亞斯在上仗對富咸的足總盃16強被富咸淘汰一戰屢誤戎機，加上17歲新星奧比馬田則因今仗不符合上陣資格只能作壁上觀，但在英超只有兩球進帳的海倫，來到歐霸盃卻已取得5球，領隊魯賓艾摩廉賽前也對海倫投下信任一票，「他速度與技術兼備，而且很有潛質。我們要做的就是協助他，讓他有更多起腳空間」。

熱刺兩大守將勢復出

至於有望迎來基斯甸羅美路、雲迪尹等守將復出的熱刺，去年10月已曾在分組賽主場與阿爾克馬爾交手，並以1：0小勝而回。曾效力熱刺的中場球員奧哈拉，賽前就明言這場賽事很可能是球隊全季最重要一戰，「對熱刺而言，聯賽已經完結。唯一能挽救整個賽季，將之轉化成領隊普斯迪高路的成功，就是由這場賽事開始，一直躋身至決賽，再成為盟主」。今年初剛與球會續約至2026年的隊長孫興慜，與翼鋒比蘭莊臣各助熱刺在歐霸盃轟入3球，二人將是普帥倚重的攻擊重心。

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