體壇快訊：空手道港隊全國賽奪兩金

盧善恩今爭法羽賽正賽資格

22歲港隊小將盧善恩昨在法國羽毛球大師賽女單外圍賽首圈，以局數2：0擊敗法國籍球手莉安尼絲侯特晉級，今將在次圈與印度籍球手希雯芙爭正賽資格。至於港隊「雙楊配」楊雅婷／楊霈霖明晨則在女雙正賽首圈面對中華台北隊組合林筱閔／汪郁喬。

森林闖英足盃8強鬥白禮頓

暫排英超第3的諾定咸森林昨晨於英格蘭足總盃16強雖被另一英超隊葉士域治在53分鐘先開紀錄，但隨後藉中場賴恩耶迪斯在68分鐘頭槌扳平。兩隊經法定時間及加時踢成1：1，需以12碼決勝，森林靠門將素斯在最後一輪撲出對方施射下贏5：4晉級，本月底將與另一英超代表白禮頓爭入4強。

獨行俠負帝王折艾榮

達拉斯獨行俠主將艾榮昨在NBA常規賽戰至首節末段時左膝受傷退下火線，傷勢未明，結果球隊主場以98：122大敗予薩克拉門托帝王。至於奧克拉荷馬雷霆憑「SGA」基傑奧斯阿歷山大獨取51分，領銜主場以137：128挫侯斯頓火箭，奪今季第50勝續居西岸榜首。另外，網球傳奇「細威」莎蓮娜威廉絲昨宣布注資成為WNBA明年新軍多倫多節奏的班主之一。

艾納斯缺C朗亞冠和波

沙特聯球隊艾納斯昨有隊長的葡萄牙國腳前鋒基斯坦奴朗拿度（C朗）倦勤缺陣，加上另一射手祖漢杜蘭連番失機下，在亞冠精英聯16強首回合作客僅與伊朗球隊艾斯迪格拿互交白卷，雙方將在周六上演的次回合決勝負。