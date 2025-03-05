明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

體壇快訊：空手道港隊全國賽奪兩金

【明報專訊】全國空手道錦標賽日前於山東淄博市煞科，港隊代表鄧宇軒與李智剛在男子個人形包辦金、銀牌之餘，更在男子隊際型合力再為港隊奪金而回，其中鄧宇軒更獲選為賽事最佳選手。女子組方面，港將羅心汶及黃卓莉則分別於女子個人形及女子68公斤級賽齊摘銅，合計港隊以2金1銀1銅收官。而由於山東當地大雪一度封路，港隊因此延遲回程，返港後須隨即轉戰東亞空手道錦標賽選拔賽。

盧善恩今爭法羽賽正賽資格

22歲港隊小將盧善恩昨在法國羽毛球大師賽女單外圍賽首圈，以局數2：0擊敗法國籍球手莉安尼絲侯特晉級，今將在次圈與印度籍球手希雯芙爭正賽資格。至於港隊「雙楊配」楊雅婷／楊霈霖明晨則在女雙正賽首圈面對中華台北隊組合林筱閔／汪郁喬。

森林闖英足盃8強鬥白禮頓

暫排英超第3的諾定咸森林昨晨於英格蘭足總盃16強雖被另一英超隊葉士域治在53分鐘先開紀錄，但隨後藉中場賴恩耶迪斯在68分鐘頭槌扳平。兩隊經法定時間及加時踢成1：1，需以12碼決勝，森林靠門將素斯在最後一輪撲出對方施射下贏5：4晉級，本月底將與另一英超代表白禮頓爭入4強。

獨行俠負帝王折艾榮

達拉斯獨行俠主將艾榮昨在NBA常規賽戰至首節末段時左膝受傷退下火線，傷勢未明，結果球隊主場以98：122大敗予薩克拉門托帝王。至於奧克拉荷馬雷霆憑「SGA」基傑奧斯阿歷山大獨取51分，領銜主場以137：128挫侯斯頓火箭，奪今季第50勝續居西岸榜首。另外，網球傳奇「細威」莎蓮娜威廉絲昨宣布注資成為WNBA明年新軍多倫多節奏的班主之一。

艾納斯缺C朗亞冠和波

沙特聯球隊艾納斯昨有隊長的葡萄牙國腳前鋒基斯坦奴朗拿度（C朗）倦勤缺陣，加上另一射手祖漢杜蘭連番失機下，在亞冠精英聯16強首回合作客僅與伊朗球隊艾斯迪格拿互交白卷，雙方將在周六上演的次回合決勝負。

上 / 下一篇新聞