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體育

PSG迎紅軍法英一哥決 中場線難纏 誓擋當銳蘇保斯拉爾

【明報專訊】在法甲和英超同遙領13分居首的巴黎聖日耳門（PSG）及利物浦，將於明晨在巴黎王子公園球場上演的歐聯16強首回合交鋒，兩軍射手奧士文尼迪比利與穆罕默德沙拿勢成焦點外，勝負分野或取決於近况勇銳的「紅軍」中場蘇保斯拉爾會否又有神來之筆，以及正如法國隊名宿拿保夫所言，對方能否避過被域天拿等3名PSG中場「如狗般的追咬」。

PSG在今季歐聯新制的聯賽階段強差人意，8戰4勝1和3負排第15，擊敗他們的是阿仙奴、馬德里體育會和拜仁慕尼黑，卻在淘汰圈附加賽抽好籤，在「法甲內訌」中兩回合計以10：0狂勝比斯特晉身16強，故與以一哥資格強勢直接出線的利物浦的成績實是差天共地，但論鋒將火力，各賽事獨取26球的奧士文尼迪比利，確不讓入30球的穆罕默德沙拿專美。

然而，論利物浦近期表現搶鏡程度則非中場蘇保斯拉爾莫屬，這名上季加盟的24歲匈牙利國腳，首季各賽事上陣45次入7球，今季只需36場便追平上季入球數，其中4球更是踏入2025年取得，事實是在「紅軍」領隊史諾的戰術中，他是3名中場當中站得最前的一個，甚至在上月尾英超作客曼城時，與另一中場居迪斯鍾斯推至最前，結果紅軍該仗藉蘇保斯拉爾傳射居功凱旋。

不過，車路士名宿拿保夫賽前指出，PSG的中場力量將令紅軍陷於苦戰，這名法國前國腳說：「PSG中場域天拿、祖奧尼維斯和已傷癒的華倫艾馬利的技術非常好，而且比賽時像狗般，當被牠們咬着你便難以甩身。」PSG另一優勢是過去28年，曾與紅軍分別在歐聯及歐霸前身的歐洲盃賽冠軍盃交手，其中兩次主場均能報捷。

聯賽階段僅勝 巴塞征賓菲加難安枕

同日另一仗西甲一哥巴塞隆拿作客葡超賓菲加，即使巴塞今年各賽事15戰不敗，包括1月尾歐聯聯賽階段造訪賓菲加，但該仗需戰至末段連入3球才驚險反勝5：4，加上2021年的歐聯分組賽中作客曾慘吞3蛋而回，是役或現暗湧。

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