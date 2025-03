【明報專訊】世界一級方程式(F1)新賽季將於下周五於澳洲墨爾本揭開序幕,LEGO(樂高)今年首度與F1合作推出20款LEGO F1盒組,近日更在港舉行「捕風捉影Catch Me If You Can」活動,將一架由本港唯一LEGO專業認證大師洪子健砌成的1:1 LEGO F1法拉利跑車模型(圖)走訪港九新界巡迴展示,市民可打卡之餘更可參加遊戲爭取獎品,詳情可參閱LEGO HongKong的各大社交平台。