勞倫斯體育獎公布候選名單 馬爾尚普加查首逐最佳男將

一年一度的世界「體壇奧斯卡」勞倫斯世界體育獎將於4月21日於西班牙首都馬德里舉行第25屆頒獎禮。大會昨公布各獎項最終提名名單，其中去年巴黎奧運獨攬4金1銅的22歲法籍泳壇新星馬爾尚，連同去年包辦3大單車賽事錦標的26歲斯洛文尼亞籍好手普加查，齊齊首度入圍。

其餘候選人則包括連續3屆入圍、日前再度打破男子撐竿跳世界紀錄的瑞典籍「鳥人」杜班迪斯、去年世界一級方程式（F1）世界冠軍的荷蘭籍車手韋斯塔本，以及西班牙籍網球星將卡路士艾卡拉斯。惟原定入圍的意籍網球「世一」史拿則因禁藥事件被剔出，令最後6強改為5人。

女足邦瑪蒂入圍爭連莊

最佳女運動員方面，去屆得主的西班牙女足星將艾坦娜邦瑪蒂，將與3屆得主的美國「體操女王」比拉絲、網球女單「世一」莎芭倫卡、美籍「跨欄王后」悉妮麥卡芙蓮、肯尼亞籍跑手卡比歌，以及荷蘭籍跑手施芬哈辛角逐殊榮。

此外，去年歐洲國家盃盟主西班牙男足亦大熱入圍年度最佳團隊，其餘候選的有奧運五連霸的美國男籃、皇家馬德里男足、巴塞隆拿女足、NBA的波士頓塞爾特人，以及F1麥拿侖車隊。