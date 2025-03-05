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體育

威廉斯首圈負冰咸 齊指啟德規模大

【明報專訊】世界格蘭披治桌球大獎賽首日即有「下剋上」賽果，前世界冠軍馬克威廉斯及國家隊星將張安達均在首圈出局。威廉斯與淘汰他的冰咸賽後均讚揚可容納約1萬人的啟德體藝館規模很好，但對桌球比賽而言可能空間太大。

昨早場由兩名前世界冠軍打頭陣，世界排名第5的威爾斯籍名將威廉斯，首3局領先2：1，但之後被世界排名23位的冰咸壓制，這名48歲英籍球手在第4及6局更打出一Cue 75及65度，最終連取3局反勝4：2，晉身明日的16強。

世界排名第10的張安達同樣一輪遊，這名33歲國手面對排25名的英籍球手里素斯基先落後兩局，之後打出一Cue 112及69度扳平，但第5局領先下犯錯被對手以57：54絕殺，第6局再輸一場，局數負2：4首圈出局，生涯8次對賽皆負。

冰咸：其一最佳場地聯想溫布萊

3屆世界冠軍威廉斯雖在首圈止步，亦讚揚啟德場地規模很好，「不幸地我只能在此比賽一場。場地很好甚至可說是太大，但比賽氣氛不錯」。他笑言將日內返英與孩子短聚打高爾夫球，然後再到其他地方比賽，「我雖然快50歲，仍是世界前16名球手」；至於冰咸笑稱除了去洗手間要走一段很長路，啟德場館燈光等方面都很完美，「這裏是我其一比賽過最佳的場地，令我聯想起溫布萊體育館。不過對桌球賽事來說有點大，但我知道上次香港大賽（2022年）有9000名觀眾，我也高興可在眾多觀眾前比賽」。

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