卓林普「主場」首擊反勝威爾遜晉次圈 認多球迷支持感壓力 桌球大獎賽首日逾4200人入場

世界桌球大獎賽是啟德體育園本月正式開幕後及啟德體藝館首項大賽，中國香港桌球總會協辦，亦相隔36年再次在港舉行排名賽，總獎金由去屆38萬鎊破紀錄倍增至70萬鎊（約700萬港元），冠軍獎金18萬鎊（約180萬港元），雲集世界排名前列32名球手參賽。首日賽事在平日開鑼，下午賽事入場人數不多，在可容納約1萬人的啟德體藝館僅數百人入場；文體旅局長羅淑佩、香港桌總主席羅永聰等，聯同今午出戰的世界排名第3球手沙比及國家隊星將肖國棟出席晚上開球禮。羅淑佩致辭時說，歡迎享有盛譽賽事來港，形容是歷史性時刻。

卓林普明16強鬥里素斯基

晚上焦點落在卓林普上，去年底透過優才計劃成為香港居民的他首於「主場」出賽。這名35歲球手入場即受到觀眾熱烈歡迎，首圈面對排名32位的加利威爾遜，「準神」首局手感欠順，包括錯失一次入洞良機以45：99先失。不過第2局發威，打出一Cue 142度「清袋」追平。這名新港人第3局再反勝90：45，更在第4局一Cue 95度再令對手「清零」。卓林普之後局數被追至2：3，第6局再以一Cue 69度，以81：45奠勝，局數贏4：2闖明日的16強鬥里素斯基。

信球手享受新場 尷尬回應女友有否入場

卓林普出席賽後記招時表示，很開心勝出成為港人後首場比賽，承認在眾多球迷面前比賽是有壓力，這仗對手發揮出色亦不易應付，「有很多球迷令我覺得這仗好需要勝出，首局一開始我是較難保持冷靜，之後發揮不錯。香港很幸運有這很好的新場地，相信球手都享受其中，希望將來繼續發展可坐滿觀眾」。他說，大獎賽是其最喜愛及勝出最多次數的大賽，「我有信心奪冠，希望今次在香港舉行，能更放鬆保持佳態」。被問到女友有否到場，他尷尬地僅稱「我希望如此」，引起在場記者們大笑。

至於「魔術師」梅菲則局數4：3險勝代替史堤芬麥佳亞退賽的禾拉斯頓；今午賽事除了沙比及尼爾羅拔臣登場，還有5名國家隊星將肖國棟、丁俊暉、斯佳輝、雷佩凡及袁思俊分途出擊。