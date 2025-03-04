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體育

巴塞西甲大勝皇蘇返榜首 羅拔仔建一功破入球紀錄

【明報專訊】西甲勁旅巴塞隆拿昨在主場迎戰皇家蘇斯達，藉4名球員貢獻入球下以4：0大勝，賽後壓過馬德里體育會重登西甲榜首，為球隊埋齋的鋒將「羅拔仔」羅拔利雲度夫斯基更打破加盟以來個人入球紀錄。

皇蘇昨仗上半場17分鐘已有後衛阿列斯艾路斯當度，因攬跌呈單刀之勢的巴塞鋒將丹尼爾奧莫而被球證拔紅逐離場，主隊8分鐘後即由後衛謝拉特馬田打開紀錄，而中場馬克卡沙度及守將朗奴阿拿奧祖再於上、下半場各建一功，加上利雲度夫斯基下半場60分鐘埋齋湊成4：0大勝，值得一提的是，這是「羅拔仔」今季為巴塞各賽事上陣37場所入的第34球，也是這名36歲波蘭隊前鋒加盟3季以來的新高。

米蘭主場負拉素 意甲三連敗跌第9位

巴塞主帥費歷克賽後說：「皇蘇早段的紅牌改變了一切，不過我們的表現很好，值得獲勝，球員表現出對勝利的渴求。」對於爭標，60歲的費歷克則稱「時間尚早，形勢可以急劇轉變」。巴塞賽後以26戰57分，壓過56分的馬體會重返榜首，並以3分領先三哥皇家馬德里。

意甲方面，AC米蘭主帥干斯卡奧倒戈球員時代曾效力的球會拉素，在主場以1：2吞敗，聯賽三連負下跌至第9位，而曼聯棄將格連活特於馬賽持續有好表現，在法甲主場以2：0挫南特一戰中攻入一球後今季聯賽累入15球，僅落後巴黎聖日耳門（PSG）翼鋒奧士文尼迪比利3球排射手榜次席。

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