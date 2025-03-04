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體育

曼聯英足盃衛冕夢碎 極刑戰負富咸16強止步 舒克斯宴客痛哭

【明報專訊】易帥後未見起色的英超曼聯，昨在英格蘭足總盃16強主場對富咸再遇滑鐵盧。雙方法定時間踢成1：1平手，但「紅魔」在互射12碼階段有域陀連迪路夫及約舒亞舒克斯「宴客」，最終負3：4，衛冕夢碎下，今季可爭錦標只剩歐霸。

曼聯今季英超兩對富咸皆勝出，不過這次來到英足盃賽場，作客的富咸完半場前把握主隊防守死球差劣的弱點，由守將奇雲巴斯藉角球戰術門前頭槌先拔頭籌。「紅魔」換邊後戰至71分鐘，憑中場般奴費南迪斯接應傳中第一時間撞射扳平，惟後備上陣的隊友阿歷真度加拿祖，以及17歲年輕鋒將奧比馬田先後門前失機。

兩軍加時後均無法改寫紀錄後，須以互射12碼決勝負。隨着紅魔負責主踢第4和第5輪的域陀連迪路夫及約舒亞舒克斯射門被富咸門將賓特尼奴撲出，後者隊友操刀的頭4輪12碼全數入網，終令曼聯以3：4告負出局，至於慘成出局罪人之一的約舒克斯賽後更即場痛哭。

艾摩廉目標英超冠軍 朗尼揶揄天真

英足盃衛冕夢碎後，紅魔今季僅餘歐霸盃可爭，其16強對手為西甲代表皇家蘇斯達，兩軍將與周五凌晨首回合較量。紅魔領隊艾摩廉賽後稱，其終極目標並非只是捧盃，而是帶領曼聯在英超封王，「我知道球隊近期敗仗不少，但即使輸掉這些賽事，仍無礙我們向着英超冠軍這個終極目標努力前進」。

然而，這仗為英國廣播公司擔任評述員的前紅魔名宿朗尼，得悉艾摩廉的上述豪言後即大潑冷水，直斥對方想法天真，「英超冠軍？看看曼聯現時的聯賽排名，他們真的有可能短期內成為爭冠分子嗎？我認為專心爭取更佳聯賽排名，才是他們下季比較踏實的目標。」艾摩廉其後反唇相稽，暗諷朗尼執起教鞭後毫無建樹，「我並不天真，所以40歲就來到這兒執教曼聯。作為球評家，批評別人當然容易」。

紐卡素負白禮頓 哥頓領紅難戰英聯盃決賽

另外，主場出戰的紐卡素雖在22分鐘由前鋒阿歷山大伊沙克打開紀錄，卻被白禮頓翼鋒恩古巴明泰完半場前追和1：1，加時後激戰至114分鐘，終被客軍射手韋碧克攻入奠勝球負1：2出局，禍不單行是「喜鵲」翼鋒安東尼哥頓更因在83分鐘沉不住氣向白禮頓守將雲赫基動粗，直接領紅被逐。若哥頓按例停賽3場，勢將無緣本月中在英格蘭聯賽盃決戰利物浦。據報紐卡素將考慮向英足總上訴。

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