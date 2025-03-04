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2025年3月4日星期二
歐聯16強開打演馬德里打吡 艾華利斯誓領牀單軍破9年作客不勝悶局
阿仙奴征燕豪芬 奧迪加特被批走下坡獲阿迪達護航
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娜華露橫掃艾蘭高 墨西哥網賽奪冠
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【明報專訊】（請看附圖）
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