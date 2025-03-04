明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

體壇快訊：阿蘇助攻戴帽 邁阿密美職開齋

【明報專訊】國際邁阿密昨美職在美斯缺陣下，仍藉另一鋒將38歲的「阿蘇」蘇亞雷斯上半場助攻「戴帽」，加上下半場獲中場布斯基斯助攻開齋，作客以4：1大勝侯斯頓戴拿模，打開今季聯賽勝利之門，賽後兩戰得4分排第6，落後包括榜首費城聯在內的5支球隊兩分。

德業餘賽球證遭咬睾丸致取消

德國日前在一場業餘足球比賽發生罕見事件，比賽安排由FC Taxi Duisburg II在第8級別聯賽對SV Rot-Weiss Mulheim III，球證賽前為雙方球員身分檢查時突遭前者球員的小孩咬傷其睾丸，導致球賽被迫取消，需擇日重賽。

尼馬入罰球助山度士晉省聯4強

山度士前鋒尼馬昨射入罰球，在聖保羅省聯賽助球隊以2：0挫巴拉干天奴紅牛及晉身4強。這名日前重返巴西隊的33歲球星回巢母會後狀態不俗，迄今上陣7次獨取3球。另墨超球隊蒙特雷有隊長沙治奧拉莫斯開齋下，助球隊主場以4：2勝拿根亞。

港男欖世界系列賽第9完成

世界挑戰者欖球系列賽日前在南非開普敦開打，男子港隊雖在分組賽被編入D組下遭兩連敗，無緣8強，但其後轉戰名次賽，先後擊敗格魯吉亞及湯加隊，終獲第9名。女子港隊則在A組同樣兩戰全敗下轉戰名次賽，雖曾經挫薩摩亞隊，但後來不敵比利時隊以第10名完賽。

陳日楠花式單車世盃掛銅

UCI單車花式世界盃首站日前在捷克布拉格上演，其中港隊派出5名運動員出戰，男將陳日楠在單人花式以167.68分獲得銅牌。何冬晴和林芍如則在女子雙人花式獲得84.47分下，屈居第4名，未能踏入頒獎台。王心怡及陳泓熙分別在女子單人花式獲第8及12名。

上 / 下一篇新聞