體壇快訊：阿蘇助攻戴帽 邁阿密美職開齋

德業餘賽球證遭咬睾丸致取消

德國日前在一場業餘足球比賽發生罕見事件，比賽安排由FC Taxi Duisburg II在第8級別聯賽對SV Rot-Weiss Mulheim III，球證賽前為雙方球員身分檢查時突遭前者球員的小孩咬傷其睾丸，導致球賽被迫取消，需擇日重賽。

尼馬入罰球助山度士晉省聯4強

山度士前鋒尼馬昨射入罰球，在聖保羅省聯賽助球隊以2：0挫巴拉干天奴紅牛及晉身4強。這名日前重返巴西隊的33歲球星回巢母會後狀態不俗，迄今上陣7次獨取3球。另墨超球隊蒙特雷有隊長沙治奧拉莫斯開齋下，助球隊主場以4：2勝拿根亞。

港男欖世界系列賽第9完成

世界挑戰者欖球系列賽日前在南非開普敦開打，男子港隊雖在分組賽被編入D組下遭兩連敗，無緣8強，但其後轉戰名次賽，先後擊敗格魯吉亞及湯加隊，終獲第9名。女子港隊則在A組同樣兩戰全敗下轉戰名次賽，雖曾經挫薩摩亞隊，但後來不敵比利時隊以第10名完賽。

陳日楠花式單車世盃掛銅

UCI單車花式世界盃首站日前在捷克布拉格上演，其中港隊派出5名運動員出戰，男將陳日楠在單人花式以167.68分獲得銅牌。何冬晴和林芍如則在女子雙人花式獲得84.47分下，屈居第4名，未能踏入頒獎台。王心怡及陳泓熙分別在女子單人花式獲第8及12名。