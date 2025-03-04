桌球大獎賽啟德掀戰幔 卓林普主場首擊鬥威爾遜

威廉斯今午先鬥冰咸

賽事是首次衝出英國舉行，並成為啟德體育園開幕後的首項國際賽事，昨亦獲大型體育活動事務委員會頒授「M」品牌認可，雖日前公布衛冕的另一「港人」奧蘇利雲因健康狀况未能參賽，但仍有其他世界桌球巡迴賽（WST）前列球手角逐，首圈至次圈將採用7局4勝制。

今午1點頭場有世界排名第5的威爾士籍名將威廉斯在首圈排名第23的英籍球手冰咸；另一場則由排名第25的另一英籍星將里素斯基將對排名第10的國手張安達。緊接有同來自英格蘭、排名第12的梅菲惡鬥史堤芬麥佳亞；華基連聯同基拔進行「英格蘭內戰」。

來到晚上的賽事，上兩屆賽事同獲亞軍的「準神」卓林普將在首圈對排名第15的加利威爾遜，爭取主場首勝；至於日前打破4年錦標荒兼排名升上第8的蘇格蘭籍名將希堅斯，將遇英籍球手的卡達。應屆世界冠軍的「世二」基倫威爾遜及21歲國家隊小將吳宜澤，分別將隨後與同袍些特及龐俊旭上演「英格蘭內訌」和「中國內戰」。