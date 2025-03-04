歐聯16強開打演馬德里打吡 艾華利斯誓領牀單軍破9年作客不勝悶局

15屆歐聯冠軍皇家馬德里今季新賽制下表現跌跌碰碰，在聯賽階段只能排第11，卻藉淘汰圈附加賽力克曼城晉級16強，成績遜於以第5名直接出線的馬德里體育會。皇馬這階段疑抽得「好籤」，理由是他們自2016年2月在西甲主場不敵馬體會後，至今各賽事未嘗在班拿貝球場交手落敗，其間亦屢在歐聯令馬體會飲恨，包括2014和16年的決賽、2017年的4強、2015年的8強，以及遠至1959年的歐聯前身歐洲冠軍球會盃決賽。

施蒙尼讚艾華利斯 媲美蘇亞雷斯韋拿

惟馬體會或已擁有打破宿命的新動力，去夏由曼城來投的前鋒祖利安艾華利斯，今季各賽事為上陣40次入21球，包括上月初西甲作客施展絕技Panenka「Chip射」12碼建功，助球隊繼首循環後再與皇馬各一言和。這名25歲的阿根廷國腳獲馬體會的同胞教練施蒙尼擊節讚賞道：「我們需要這名多才多藝的特別球員。他是我們的未來，令我聯想到曾效力己隊、同樣能扭轉乾坤的名將蘇亞雷斯及韋拿。」

馬體會守將荷西基文尼斯也說：「艾華利斯比賽期間總是不惜氣力地奔跑，是隊內所有球員的模範。」艾華利斯則說：「有人曾已預言我可在馬體會接受新的挑戰和有新的經歷。我在這裏很舒服，隊友幫了我很多，球迷熱情澎湃。」料艾華利斯明晨將與基沙文掛帥攻堅，而不可忽視的是，各賽事入13球、身高1.95米的馬體會「後備殺手」阿歷山大索洛夫隨時又有神來之筆。

皇馬麥巴比輕傷 比寧咸停賽

皇馬中後場續多傷兵外，並有中場祖迪比寧咸停賽，據報鋒將基利安麥巴比近日也因輕傷影響表現，而若各賽事近16仗僅入4球的翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞再沒改善，確有機會繼日前西甲作客爆冷負貝迪斯後再輸一仗。同日上屆亞軍多蒙特主場迎戰法甲球隊里爾時，是寄望暫已以10球領前射手榜的勇銳前鋒古拉斯再有斬獲。