歐聯16強開打演馬德里打吡 艾華利斯誓領牀單軍破9年作客不勝悶局

【明報專訊】歐聯16強首回合明晨揭開戰幔上演4場比賽，重頭戲是衛冕之師西甲皇家馬德里主場迎戰馬德里體育會的首都打吡大戰。對馬體會來說，過往歐聯碰皇馬交鋒就是沮喪和噩夢，惟今季「牀單軍」添入大勇新兵箭頭祖利安艾華利斯或帶來轉機，說不定可搔9年之癢，從班拿貝球場凱旋。
15屆歐聯冠軍皇家馬德里今季新賽制下表現跌跌碰碰，在聯賽階段只能排第11，卻藉淘汰圈附加賽力克曼城晉級16強，成績遜於以第5名直接出線的馬德里體育會。皇馬這階段疑抽得「好籤」，理由是他們自2016年2月在西甲主場不敵馬體會後，至今各賽事未嘗在班拿貝球場交手落敗，其間亦屢在歐聯令馬體會飲恨，包括2014和16年的決賽、2017年的4強、2015年的8強，以及遠至1959年的歐聯前身歐洲冠軍球會盃決賽。
施蒙尼讚艾華利斯 媲美蘇亞雷斯韋拿
惟馬體會或已擁有打破宿命的新動力，去夏由曼城來投的前鋒祖利安艾華利斯，今季各賽事為上陣40次入21球，包括上月初西甲作客施展絕技Panenka「Chip射」12碼建功，助球隊繼首循環後再與皇馬各一言和。這名25歲的阿根廷國腳獲馬體會的同胞教練施蒙尼擊節讚賞道：「我們需要這名多才多藝的特別球員。他是我們的未來，令我聯想到曾效力己隊、同樣能扭轉乾坤的名將蘇亞雷斯及韋拿。」
馬體會守將荷西基文尼斯也說：「艾華利斯比賽期間總是不惜氣力地奔跑，是隊內所有球員的模範。」艾華利斯則說：「有人曾已預言我可在馬體會接受新的挑戰和有新的經歷。我在這裏很舒服，隊友幫了我很多，球迷熱情澎湃。」料艾華利斯明晨將與基沙文掛帥攻堅，而不可忽視的是，各賽事入13球、身高1.95米的馬體會「後備殺手」阿歷山大索洛夫隨時又有神來之筆。
皇馬麥巴比輕傷 比寧咸停賽
皇馬中後場續多傷兵外，並有中場祖迪比寧咸停賽，據報鋒將基利安麥巴比近日也因輕傷影響表現，而若各賽事近16仗僅入4球的翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞再沒改善，確有機會繼日前西甲作客爆冷負貝迪斯後再輸一仗。同日上屆亞軍多蒙特主場迎戰法甲球隊里爾時，是寄望暫已以10球領前射手榜的勇銳前鋒古拉斯再有斬獲。