體壇快訊：東方挫九龍城晉足總盃4強

美斯缺陣 戴拿模贈票補償

阿根廷「球王」美斯去年初隨美職球會國際邁阿密訪港時因稱傷未落場引起軒然大波，最終主辦方Tatler Asia在爭議聲中向購票球迷退款五成。而侯斯頓戴拿模昨宣布，球隊今晨迎戰邁阿密的美職因美斯篤定缺陣，主動向已購票球迷送贈今季一張未來主場比賽的免費門票以作補償。

藥廠大勝法蘭克福守次席

利華古遜昨晨於德甲作客憑尼敦迪拿、洛迪梅基尼、柏德列舒希克及阿歷斯加西亞各建一功，以4：1大勝法蘭克福，賽後「藥廠」以24戰得53分穩守次席，拉開排季席的對方11分，同時落後榜首的拜仁慕尼黑8分。

紐約人控速龍竊密案7月仲裁

紐約人前年8月起訴多倫多速龍藉挖角一名前助理影像分析師Ikechukwu Azotam，涉嫌竊取該隊數千份機密文件。紐約法庭昨落實將於7月21日為NBA總裁阿當施華就事件舉行仲裁聽證會，務求解決雙方的法律糾紛。

安賽龍德國賽奪季內第2冠

德國羽毛球公開賽昨煞科，男單頭號種子的丹麥隊前「世一」安賽龍，在決賽以直落兩局21：19、21：18力克2號種子的新加坡隊名將駱建佑，取得個人今季第2座錦標。女單賽事方面，頭號種子的新加坡隊好手楊佳敏亦以直落兩局21：16、21：17，擊敗6號種子的越南隊球手阮垂玲封后。

西沙GO PARK辦單車節 逾2000愛好者參與

「迎全運．第二屆大埔單車節」昨於西沙GO PARK舉行，共吸引逾2000名單車愛好者參加。是次活動除了設有校際繞圈計時賽，園區內亦設電競單車賽事及小朋友平衡車體驗，與眾同樂。最終聖芳濟書院在繞圈計時賽包攬高中及初中組冠軍；高小組冠軍由沙田崇真學校獲得。