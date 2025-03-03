曼城挫普軍闖英足盃8強 水晶宮鋒將馬迪達遭踢頭 送院縫25針

曼城是役戰至38分鐘被普利茅夫藉角球攻勢打破悶局。不過「藍月」於完半場前補時由19歲小將左閘尼高奧萊利接應奇雲迪布尼的罰球傳中頂入扳平。換邊後曼城於76分鐘由奧萊利頭槌再下一城，加上90分鐘迪布尼門前射入奠勝球，終助曼城以3：1反勝普利茅夫闖8強，並結束對方今屆神奇之旅。賽後藍月主帥哥迪奧拿盛讚奧萊利表現成熟，惟他又證實此仗半場被換出的後衛尼敦阿基傷勢令人擔憂。

至於水晶宮同日迎戰米禾爾同以3：1制勝，但是役開賽8分鐘，客軍門將利安羅拔斯棄關出迎在禁區外飛腳解圍時同時踢中水晶宮前鋒桑馬迪達的頭部，後者隨即倒地並一度昏迷，於場中治理10分鐘後送院，面部縫了25針。事後這名27歲法籍中鋒向外界報平安，並表示希望「盡快回到球場」。而水晶宮教頭加斯拿則直斥對手行為道：「這是非常危險的動作，試想像雙方相撞更直接的話，馬迪達的職業生涯有可能就此結束。」

根夏動粗領紅 狼隊敗走般茅

同日另一場英足盃由般尼茅夫迎戰狼隊演英超隊對碰，雙方法定時間各一言和後加時未添紀錄，終主隊互射12碼贏5：4晉級。而是役曾為狼隊扳平的陣中首席射手馬菲奧斯根夏，在加時完結前夕因與對手爭執時揮拳、頭頂及腳踢對方領紅被逐，至少停賽3場兼或面臨賽會追加處分。