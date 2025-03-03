全運測試賽落幕 眾將主場壓力化動力 三鐵港隊混合接力掛銅

山東隊登頂 包攬測試賽冠軍

三鐵全運測試賽昨演最後一項混合接力賽，共有15支隊伍參賽，每隊由兩男兩女組成。其中港隊成員包括東京奧運代表的奧斯卡、葉德朗、已出戰女子個人賽的韋祺和韋禔。賽事規定以先女後男形式進行，每人需各自完成300米游泳、8公里單車及1.8公里跑步。「姐姐」韋祺雖在個人賽遇上爆胎需中途退賽，但重新出發的她順利完成首棒。緊接第2棒的奧斯卡，一度助港隊領先達半分鐘，其部分更以22分36秒完成。「妹妹」韋禔在第3棒雖曾與女子個人賽封后的山東隊選手楊一凡鬥得激烈，但隨後被逐漸拉開。來到最後一棒，葉德朗更被遼寧隊超前，但港隊最終仍以總時間1小時37分50秒獲得銅牌。山東隊則以1小時36分35秒再在混合接力賽奪金，包攬今次測試賽所有冠軍；慢30秒的遼寧隊則摘銀。

奧斯卡尋回狀態 認賽道利發揮

港將奧斯卡日前在亞洲盃馬來西亞站摘亞破逾兩年獎牌荒，他賽後坦言近期已找回狀態，並認為今次賽道適合自己發揮，「單車賽段技術水平很高，加上能在國際金融中心（IFC）前踩車，這條天際線令人驚歎」。惟葉德朗轉換至跑步賽段時曾出現小失誤，他透露當時與對手鬥得緊湊下無意中跳過自己的單車架，需要折返致付出額外時間。

至於連續兩日到場觀察的全運會統籌辦公室主任楊德強，賽後表示雖有些地方或能改善，但整體安排暢順。另對於日後會否再設更多座位，他表明空間有限，觀眾可透過現場電視直播觀看比賽及轉換區的運作。