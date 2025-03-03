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2025年3月3日星期一
迎大獎賽未解憂 港桌球陷體院降級危機 張家瑋卡比多羅比指減資助礙爭佳績 桌球總會冀政策因時制宜
羅永聰料難急增桌球館數 放寬入場限制有助擴大市場
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曼城挫普軍闖英足盃8強 水晶宮鋒將馬迪達遭踢頭 送院縫25針
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國米遭拿玻里逼和意甲續居首 折兩將歐聯16強征飛燕諾添憂
體壇快訊：東方挫九龍城晉足總盃4強
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【明報專訊】（請看附圖）
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