桌球大獎賽球手明啟德交手前暢遊維港 斯佳輝嘆無緣鬥奧蘇利雲

賽事為本港相隔35年再辦桌球排名賽，由今季世界桌球巡迴賽（WST）排名前32名球手角逐；昨出席維港遊活動的包括將首以香港居民身分「主場」出擊世界一哥卓林普、里素斯基、梅菲等名將，以及丁俊暉、斯佳輝和張安達等國手。香港「四眼Cue后」吳安儀亦有登船，與一眾球手言談甚歡。前晚在江西玉山舉行的世界公開賽封王的蘇格蘭籍名將「巫師」希堅斯則未有現身。

丁俊暉誓爭分 盼提升世賽種子檔次

去年透過優才計劃成為香港居民的奧蘇利雲，前晚宣告因健康理由放棄在港角逐大獎賽，由賽季排名第33位的賀辛華費爾頂上。原定首圈鬥「火箭」的斯佳輝坦承渴望與對手較量，稱換了對手心態不變，「當然比較希望跟火箭對決，向對方學習、打出精彩的球賽給觀眾看；換了對手也無所謂，打好自己的球就可以」。前「世一」丁俊暉說，希望藉大獎賽爭取世界排名積分，從而在下月舉行的世界賽獲得更高種子檔次。他提到香港桌球發展歷史悠久，期待此地協助宣傳桌球運動，吸引年輕人參與，「香港有非常好的發展環境，吸引奧蘇利雲和卓林普到來，期待香港能宣傳這個項目，招攬更多年輕人打球」。