尚有前十球手盼做「新港人」 羅永聰料屬商業考量

【明報專訊】繼奧蘇利雲與卓林普成為香港居民，中國香港桌球總會主席羅永聰早前受訪時透露還有世界排名前十的桌球手有意來港定居。羅永聰向本報確認，目前還有一名前十球手正申請做香港居民及待批，且本周會在港參與世界桌球大獎賽，「是球迷一定認識的球手」。現排名前十有8名歐洲球手，來港參賽除了卓林普，還有基倫威爾遜、沙比、馬克威廉斯、麥克艾倫及梅菲。
便利退休後亞洲掘金
羅永聰認為多名冠軍級桌球手相繼申請做港人，相信離不開商業因素，「都不會期望他們將來會代表港隊爭冠，更多是互惠互利，享受香港低稅率，至少他們想來港發展。他們不用大成本就取到香港身分證，之後又較易取回鄉證到內地，日後退休不用常在英國打職業賽時，亞洲是很大市場給他們打表演賽。香港是方便城市，又多球迷支持，都是很容易做的決定」。他續道將來一些內地星將，也透過優才計劃來港定居亦不足為奇。
奧蘇與卓林普成港人後，羅永聰感覺香港市民多了關注桌球，此事也可反映香港發展桌球已很蓬勃，「兩名球手投下信任一票，也反映香港桌球有價值、為何值得政府運用公帑支援。香港現在常說搞運動產業，桌球正是已成熟的產品，有出色球手、又有很多桌球迷，發展很多年都叫做不錯見得人，但若停止灌溉便有可能會凋謝」。