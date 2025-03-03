尚有前十球手盼做「新港人」 羅永聰料屬商業考量

便利退休後亞洲掘金

羅永聰認為多名冠軍級桌球手相繼申請做港人，相信離不開商業因素，「都不會期望他們將來會代表港隊爭冠，更多是互惠互利，享受香港低稅率，至少他們想來港發展。他們不用大成本就取到香港身分證，之後又較易取回鄉證到內地，日後退休不用常在英國打職業賽時，亞洲是很大市場給他們打表演賽。香港是方便城市，又多球迷支持，都是很容易做的決定」。他續道將來一些內地星將，也透過優才計劃來港定居亦不足為奇。

奧蘇與卓林普成港人後，羅永聰感覺香港市民多了關注桌球，此事也可反映香港發展桌球已很蓬勃，「兩名球手投下信任一票，也反映香港桌球有價值、為何值得政府運用公帑支援。香港現在常說搞運動產業，桌球正是已成熟的產品，有出色球手、又有很多桌球迷，發展很多年都叫做不錯見得人，但若停止灌溉便有可能會凋謝」。