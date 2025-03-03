羅永聰料難急增桌球館數 放寬入場限制有助擴大市場

稱昔日港產片渲染波樓形象過時

康文署上月25日起接受持牌桌球館申請放寬青少年入場限制，最低年齡由16歲降至8歲，以及限制青年入場時間由晚上8時放寬至晚上11時等。兩名年輕港將張家瑋與卡比多羅比都認為，放寬後會令想打桌球的學生和對正在發展的球手都較容易分配時間。張家瑋稱：「像以前拍戲那樣黑漆漆、各種不良嗜好集齊的『波樓』環境，我少時未經歷過。」卡比多羅比則表示：「香港具規模美式桌球館只有一個，但小球手從天水圍、屯門等地出市區要一個多小時，放學後去到6、7點，打到8點就要走，多了3小時是有很大分別。桌球館內可能有人吸煙、飲酒，但不止是這裏有煙酒，餐廳、街上都有。」

有教育界聲音擔憂放寬會「教壞細路」，羅永聰稱：「現在不是80年代，以前小朋友無手機、電腦上網，可能會去機舖、波樓消遣。但現在2025年，是否仍然不要讓青年去桌球館打桌球就是保護？有些不着邊際。桌球館可能受昔日港產片根深柢固，渲染了形象。」