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體育

體壇快訊：奧蘇利雲退出啟德世界大獎賽

【明報專訊】世界格蘭披治桌球大獎賽將於周二至下周日在啟德體藝館舉行，不過主辦方昨晚宣布，接獲今季已多次退賽的名將「火箭」奧蘇利雲通知，因其健康狀况遺憾未能參賽，無緣以香港居民身分首在主場獻技，並以目前世界排名33位的賀辛華費爾補上參賽。

美斯認在PSG過得不快樂

37歲的阿根廷球星美斯昨承認，前年最後一年效力巴黎聖日耳門（PSG）期間，「很難適應，每天都不開心，毫不享受」，而轉到國際邁阿密發展正是避過不快心情的好機會，並認為美職目前已成熟和持續發展。

希拉爾艾納斯沙特聯齊敗

沙特聯班霸希拉爾昨晨主場迎戰另一豪門吉達艾阿里，落後兩球之下曾靠艾達沙尼和馬高斯李安納度建功追成2：2平手，惟完場前3分鐘再被敵軍射手艾雲東尼「戴帽」攻破以2：3敗陣，聯賽近5仗僅嘗一勝，落後少踢一仗的榜首伊蒂哈德5分。第3位的艾納斯則在星級射手基斯坦奴朗拿度（C朗）食白果下，作客1：2不敵艾奧魯巴。

吳英倫德國賽反負安賽龍

20歲港隊羽毛球新星吳英倫昨晨在德國公開賽男單8強，面對世界排名第4的兩屆奧運冠軍丹麥隊前「世一」名將安賽龍，先取一局21：11下，被該名頭號種子連贏兩局21：13、21：9，終經過接近1小時後以局數1：2惜敗，無緣4強。

逾200巴奧獎牌獲替換

不少巴黎奧運及殘奧奪獎運動員日前反映，由法國知名珠寶商設計的獎牌均出現包括褪色等瑕疵，昨據報巴黎鑄幣廠表示已收到220份更換獎牌的請求，佔頒發獎牌總數的4%，又稱新替換的獎牌將與原版完全相同，並將添加一層保護性漆油以增加其耐用性。

特薛斯柏斯迪拜賽坐亞望冠

4號種子特薛斯柏斯昨在迪拜網球錦標賽4強，以盤數2：0輕取奇克斯普，將決戰以2：1反勝希利斯的艾利亞施米。日前在墨西哥公開賽次圈，淘汰頭號種子阿歷山大薩維利夫的美籍華裔新星錢亮拿，則在8強0：2負8號種子馬查克，後者其後在4強以2：1挫中島布蘭頓，將與霍堅拿爭標。

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