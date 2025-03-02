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體育

全運三鐵測試賽中環海濱上演 港將讚賽道利發揮 伍泰龍腰傷退賽

【明報專訊】粵港澳全運會三項鐵人測試賽昨起一連兩日在中環海濱和維港舉行，港隊首日派出4男4女出戰男、女子個人賽，最終各有兩人殺入前10名，惟港將伍泰龍及韋祺分別因傷及單車爆胎而中途退賽，隊友黃子圖及蔡欣妍均認為，賽道設計多彎路，日後有利港隊發揮。兩組別冠軍則均由山東隊選手包辦；今午2時將上演混合接力賽。

全運三鐵測試賽設有男、女子個人及混合接力3個項目，兩項個人賽共有98名選手參賽，其中港隊成員包括男將伍泰龍、黃子圖、曾祥星、洪迪朗；女將蔡欣妍、文麗淇及「韋氏姊妹花」韋祺和韋禔。起點設於灣仔臨時海濱花園對開海面，選手先游泳750米，再踩20公里單車，最後跑步5公里，在中環海濱活動空間衝線。

港隊男將黃子圖列第6 女將韋禔第5衝線

男子組由山東隊的張璽瑞以55分56秒首名衝線，其隊友張馳及遼寧隊的王楠賀各慢32秒和53秒得第2及3名；港將黃子圖以57分45秒獲第6；曾祥星及洪迪朗排第10及14。伍泰龍戰畢游泳和單車賽段後雖仍與前兩名山東隊選手競爭，成為「領先集團」，但他在跑步階段選擇退賽，他賽後透露早前受腰傷影響，退出是意料之中，「如果今（昨）天可以跑完，我會繼續嘗試跑，但腰部不適，便選擇小心行事」。在巴黎奧運意外被迫退賽後陷入低潮的他續說：「我覺得這次游得算好，與前兩名山東隊選手一同踩車，我覺得很好玩。」雖港隊尚未確定11月全運會具體參賽人選，曾祥星不諱言目標希望在男、女子個人與混合接力賽三項均踏上頒獎台，證明港隊是一支強隊。

山東選手包辦男女個人賽冠軍

同日較早舉行的女子組個人賽，同樣由山東隊的楊一凡以1小時2分9秒封后，較次名遼寧隊的陸美伊快1分28秒，內蒙古隊的許心怡則以1小時3分47秒摘銅。港將韋禔做出1小時4分12秒獲第5，蔡欣妍慢6秒排第6；文麗淇排24名完賽，惟「家姐」韋祺則在單車賽段爆胎而提早退賽。韋禔賽後稱今次測試賽有些細節可改善，仍讚揚大致組織得不錯，「我覺得可以有更多人入場，運動員是有愈多觀眾會有更好表現，今次測試賽已聽到大家為自己加油」。

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