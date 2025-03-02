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2025年3月2日星期日
大埔加時反克傑志 港足總盃闖4強 陳肇鈞生涯首連中三元
曼聯英足盃迎富咸 般奴加拿祖捱批 艾摩廉力挺
拜仁逆轉史特加 賀創會125周年
杜班迪斯11破撐竿跳世績 盼逐步挑戰6.3米大關
湖人贏洛城打吡五連捷 當錫大帝合轟59分
澳洲U20亞青盃射贏12碼首封王
SUN周日體育直播賽程
全運三鐵測試賽中環海濱上演 港將讚賽道利發揮 伍泰龍腰傷退賽
體壇快訊：奧蘇利雲退出啟德世界大獎賽
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【明報專訊】（請看附圖）
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