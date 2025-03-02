曼聯英足盃迎富咸 般奴加拿祖捱批 艾摩廉力挺

【明報專訊】英格蘭足總盃衛冕之師曼聯於明晨16強賽主場迎戰富咸前，領隊魯賓艾摩廉為受抨擊的隊長般奴費南迪斯和翼鋒阿歷真度加拿祖護航，至於在冬窗被「紅魔」外借至阿士東維拉的鋒將拉舒福特昨晨再獻助攻，助球隊以2：0淘汰英冠球隊卡迪夫城，與昨晚主場以3：1勝英冠球隊米禾爾的水晶宮，以及在英冠「內訌」主場以3：0大勝般尼的普雷斯頓晉身8強。
曼聯日前在英超下游之戰主場以3：2反勝尾三的葉士域治，賽後再受抨擊，其中隊長般奴費南迪斯被「紅魔」名宿堅尼批評擁有足球天賦並不足夠和並非「戰士」，而且須留意比賽態度。魯賓艾摩廉回應道：「般奴是一個時常負責任的球員，但總難免會為一些事而沮喪。包括堅尼在內的每個人都可有自己的意見，但作為教練的我卻相信，我的意見比起堅尼更重要。」
阿歷真度加拿祖則因上仗被換出後逕自返回更衣室而受抨擊，艾摩廉解釋對方的舉措全因當日賽後球衣濕透，而在更衣後是留在更衣室觀看「紅魔」的電視直播比賽，翌日早上又主動前來解釋事件。艾摩廉說：「我告訴他有關曼聯的一切事情都是重要的。他需請整支球隊吃飯。他必須從中學習。」
拉舒福特再獻助攻 領維拉挫卡迪夫
維拉藉巴黎聖日耳門借將中場馬高阿辛斯奧，分別在68和80分鐘接應拉舒福特及奧尼屈堅斯傳送建功，以兩球淨勝卡迪夫城，賽後連同英超上陣6次斬獲4球的阿辛斯奧說：「拉舒福特是個優秀球員。我倆合作時間不多，但彼此已建立默契。我相信我們能幹一番大事。」事實是同樣披甲6次的「福仔」已獻3助攻，受益者悉數是阿辛斯奧。