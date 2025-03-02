曼聯英足盃迎富咸 般奴加拿祖捱批 艾摩廉力挺

曼聯日前在英超下游之戰主場以3：2反勝尾三的葉士域治，賽後再受抨擊，其中隊長般奴費南迪斯被「紅魔」名宿堅尼批評擁有足球天賦並不足夠和並非「戰士」，而且須留意比賽態度。魯賓艾摩廉回應道：「般奴是一個時常負責任的球員，但總難免會為一些事而沮喪。包括堅尼在內的每個人都可有自己的意見，但作為教練的我卻相信，我的意見比起堅尼更重要。」

阿歷真度加拿祖則因上仗被換出後逕自返回更衣室而受抨擊，艾摩廉解釋對方的舉措全因當日賽後球衣濕透，而在更衣後是留在更衣室觀看「紅魔」的電視直播比賽，翌日早上又主動前來解釋事件。艾摩廉說：「我告訴他有關曼聯的一切事情都是重要的。他需請整支球隊吃飯。他必須從中學習。」

拉舒福特再獻助攻 領維拉挫卡迪夫

維拉藉巴黎聖日耳門借將中場馬高阿辛斯奧，分別在68和80分鐘接應拉舒福特及奧尼屈堅斯傳送建功，以兩球淨勝卡迪夫城，賽後連同英超上陣6次斬獲4球的阿辛斯奧說：「拉舒福特是個優秀球員。我倆合作時間不多，但彼此已建立默契。我相信我們能幹一番大事。」事實是同樣披甲6次的「福仔」已獻3助攻，受益者悉數是阿辛斯奧。