大埔加時反克傑志 港足總盃闖4強 陳肇鈞生涯首連中三元

大埔今季3次與傑志交手，以2勝1負略佔優。大埔昨仗陣容不整，一對巴西籍前鋒盧卡斯及馬卡雷拿均因傷缺陣。14分鐘便被「藍鳥」隊長費蘭度遠射先開紀錄，加上前鋒迪美路夫頭槌再下一城，大埔26分鐘已落後兩球，39分鐘才由陳肇鈞頂入遠柱追回一球。

不過，費蘭度在下半場傷出，令傑志要換入老將艾里奧加強防守。大埔換邊後強攻，終在83分鐘憑陳肇鈞在角球混戰中射門梅開二度，法定時間逼和2：2，需加時分勝負。戰至加時下半場115分鐘，陳肇鈞入楔禁區射遠柱得手，完成帽子戲法，協助大埔3：2反勝傑志，晉級4強將鬥今午3時在深水埗運動場東方對九龍城的勝方。

陳肇鈞（Philip）職業生涯首次單場入3球，且淘汰前東家傑志，他稱別具意義，冀帶出香港足球員值得更多尊重的訊息。這仗Philip串演「假9號」位置，他歸功全隊努力，認為信念成反勝關鍵，「我們落後兩球追返3球，這是堅持的力量、咬住唔放的精神，我以隊友為榮，大家同樣有鬥心」。大埔現有港超、足總盃及菁英盃3條戰線可爭冠，不過主教練李志堅稱現階段不會多想，「做到就做」。

傑志連續兩仗領先兩球反負

流浪8強2：1淘汰理文

傑志出局後只餘贏港超冠軍，才能爭來季亞洲賽資格，但落後榜首大埔6分，並繼上周三晚聯賽對九龍城，4日內第2次領先兩球下以2：3落敗。但主教練卡度素稱不能比較，「上仗短時間內失3球不能接受，但這場球隊表現出色，只是大埔表現更好亦有些運氣。我們仍有9場聯賽，會盡力做到最好」。

昨另一場8強，標準流浪憑雷仙奴及林遼太各建一功，在青衣運動場以2：1淘汰理文。而足總昨正式宣布冠忠巴士集團贊助足總盃，為期兩年，今屆命名「冠忠巴士60周年足總盃」，冠軍獎金由20萬加至35萬元，亞軍10萬加至15萬元。冠忠巴士集團主席黃良柏透露，贊助兩屆足總盃共60萬元。南區在8強於今晚6時30分在青衣場對港會。