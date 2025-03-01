體壇快訊：男花港隊挫韓衛冕亞青賽

足總盃8強開戰傑志鬥大埔

香港足總盃8強今開戰，傑志下午3時在旺角大球場大戰大埔。「藍鳥」剛於周中港超反負九龍城，外援韋頓尾段腦震盪送院，球會表示這名32歲巴西籍前鋒已恢復意識，會續留院接受專科醫生檢查；另一場8強，理文傍晚6時30分在青衣運動場對標準流浪。

張家朗何詩蓓傑運公投領先

香港傑出運動員選舉公眾投票已展開3周，本月9日結束。港協暨奧委會昨公布最新走勢，衛冕奧運男子花劍金牌的張家朗在傑出男運動員高踞榜首；女飛魚何詩蓓暫力壓巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓排傑出女運動員首位；港足及羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪分別在最佳運動隊伍及運動組合領先。

史拿犯禁遭勞倫斯除名

勞倫斯體育大獎將於下周一公布各項提名名單，惟主辦單位昨以網球壇一哥史拿因禁藥事件，上月中被判停賽3個月為由，取消對方的提名資格。另迪拜錦標賽男單首號種子丹尼麥維迪夫，在8強以盤數1：2負奇克斯普，後者的4強對手是4號種子的希臘好手特薛斯柏斯。

李城英超負韋斯咸2月全敗

韋斯咸昨在英超主場以2：0擊退李斯特城，令由雲尼斯達萊領軍的「狐狸」2月4戰英超全敗兼沒入球，續排19深陷護級漩渦，另英格蘭足總盃今續上演4場16強，剛由河床回收19歲阿根廷籍鋒將艾捷華利的曼城，於明晨迎戰上圈淘汰利物浦的英冠分子普利茅夫。

摩連奴涉歧視停賽4場

費倫巴治主帥摩連奴日前在土超榜首戰賽和加拉塔沙雷後，因指敵軍職球員在己方犯規後會「如猴子般亂跳」涉歧視，昨被土耳其足總罰停賽4場，以及罰款共35194鎊（約34萬港元），土國足總指摩帥的言論「違反了體育道德和公平競爭理念」，費倫巴治隨即表示將就此判決上訴。

居里轟56分領勇士挫魔術

金州勇士昨在NBA常規賽，藉星將史堤芬居里轟入個人今季新高56分，以及射入12球三分下，作客以121：115擊敗奧蘭多魔術，賽後以32勝27負排西岸第7位。另外，早前因輕微中風暫休的聖安東尼奧馬刺76歲主帥普波域治發聲明指本賽季不會回歸，將專注身體復健。