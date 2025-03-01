吳安儀憶失職業賽悔恨 決心靠自己爭取終重奪資格

吳安儀昨受訪分享近年心路歷程，由2021年首戰WST、2023年失落資格，憑近年佳績經過兩年終重返職業賽，「在職業賽兩年進步很快，奈何壓力大了，多個關鍵排名賽都發揮不好」。為爭重返職業，安儀承認近兩年打排名賽有壓力，「就算今年唔得，都想爭取第2年上返去」，說到此她感觸起來，「這兩年有點迷失，太想上返職業賽，導致季尾都表現不好」。

她重提最難忘在2023年世界賽決賽，自己只能做觀眾，將去留命運交由兩名比賽球手的感覺，「當刻好希望其中一人贏，我排名就可掹車邊取得資格賽打返職業，最終賽果未如意，且感覺很難受，自己條路像要交給其他人決定」。她說事後不開心很久，終下定決心，「太想打返職業變得壓力太大，忘記這也可以是動力。後來決定要靠自己，集中返每場比賽，就慢慢打返好」。

受奧蘇利雲啟發行山減壓

吳安儀本月9日早上將到啟德體藝館，參與世界格蘭披治桌球大獎賽的表演賽，對世界一姐勒查露。她笑言最近受去年底成香港居民的星將奧蘇利雲啟發，也開始鍾意行山，「我在香港時也開始去不同地方行山，都不知原來香港好多地方望落咁靚。因經常到海外比賽，會有種好累或講不出的壓力，現在行完山後打比賽都打得好點」。

兩名港將傅家俊及吳安儀將先後參與兩場表演賽，大會將免費派發各2000張門票予中國香港桌球總會、青少年團體、學校、慈善團體等，及經官方社交網送贈給已買正賽門票的觀眾。