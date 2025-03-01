曼聯棄將浴火重生 安東尼領貝迪斯攻皇馬 麥湯米尼率拿玻里鬥國米

魯賓艾摩廉去年11月成為曼聯新帥後，球隊英超成績不進反退，已跌落下游，同時今季紅魔多名棄卒卻有表現（見表），佼佼者是明晨均在大戰中身負重任的安東尼及麥湯米尼。安東尼近3季各賽事為曼聯上陣96次入12球後，於1月尾被借到貝迪斯，迄今各賽事披甲6次入3球和交出兩次助攻，助球隊取得3勝1和2負，他在上場西甲挫基達菲領紅，但日前上訴得直，明晨勢掛帥攻皇家馬德里。

安東尼稱已準備就緒 艾斯高讚天賦驚人

25歲的安東尼說：「我已準備好面對皇馬。我現在很享受足球，非常快樂！」他又獲倒戈皇馬的隊友中場艾斯高稱讚，「和他並肩作戰是易事，他擁有驚人的足球天賦，往往有正確的決定」。

麥湯米尼意甲入球6 陣中次席射手

皇馬則料有缺席周中西班牙盃挫皇家蘇斯達時的基利安麥巴比復出，這名法國隊箭頭首循環主場對貝迪斯梅開二度兼在西甲開齋。另皇馬這仗除有中場祖迪比寧咸停賽外，中場丹尼施巴路斯及費達歷高華維迪亦因傷避戰。西甲另一場大戰是排第3的馬德里體育會主場迎戰落後5分、已連續16場聯賽不敗的「四哥」畢爾包。

被曼聯賣至暫列意甲次席拿玻里的麥湯米尼，今季分別在聯賽和意大利盃攻入6球和1球，聯賽入球數目僅遜於另一前曼聯球星盧卡古，而且7次建功球隊成績是5勝2和，這名也在聯賽兩獻助攻的曼聯棄將獲意國傳媒大讚「身體強壯、活力十足和動作靈活，像蝴蝶般在對手身邊神出鬼沒的飛過，令人無法察覺」。料28歲的他明晨聯賽將續坐鎮中場，與領前1分的一哥國際米蘭周旋。另國米的意大利盃4強對手AC米蘭，昨在聯賽以1：2反負博洛尼亞，23年來首次作客交手敗走，賽後以26戰得41分排第8，被第4位祖雲達斯達拋離8分。