明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

曼聯棄將浴火重生 安東尼領貝迪斯攻皇馬 麥湯米尼率拿玻里鬥國米

【明報專訊】曼聯在英超下游掙扎之際，今季被他們放棄的部分球員卻在歐洲主要聯賽大踢爭氣波，其中已成貝迪斯主力的借將翼鋒安東尼馬菲奧斯，在明晨西甲領軍主場挑戰次席皇家馬德里前強調已準備就緒；去夏被「紅魔」賣至意甲拿玻里的中場麥湯米尼，則被稱讚像對手身邊神出鬼沒的蝴蝶，或成明晨榜首大戰對手客軍國際米蘭的夢魘。

魯賓艾摩廉去年11月成為曼聯新帥後，球隊英超成績不進反退，已跌落下游，同時今季紅魔多名棄卒卻有表現（見表），佼佼者是明晨均在大戰中身負重任的安東尼及麥湯米尼。安東尼近3季各賽事為曼聯上陣96次入12球後，於1月尾被借到貝迪斯，迄今各賽事披甲6次入3球和交出兩次助攻，助球隊取得3勝1和2負，他在上場西甲挫基達菲領紅，但日前上訴得直，明晨勢掛帥攻皇家馬德里。

安東尼稱已準備就緒 艾斯高讚天賦驚人

25歲的安東尼說：「我已準備好面對皇馬。我現在很享受足球，非常快樂！」他又獲倒戈皇馬的隊友中場艾斯高稱讚，「和他並肩作戰是易事，他擁有驚人的足球天賦，往往有正確的決定」。

麥湯米尼意甲入球6 陣中次席射手

皇馬則料有缺席周中西班牙盃挫皇家蘇斯達時的基利安麥巴比復出，這名法國隊箭頭首循環主場對貝迪斯梅開二度兼在西甲開齋。另皇馬這仗除有中場祖迪比寧咸停賽外，中場丹尼施巴路斯及費達歷高華維迪亦因傷避戰。西甲另一場大戰是排第3的馬德里體育會主場迎戰落後5分、已連續16場聯賽不敗的「四哥」畢爾包。

被曼聯賣至暫列意甲次席拿玻里的麥湯米尼，今季分別在聯賽和意大利盃攻入6球和1球，聯賽入球數目僅遜於另一前曼聯球星盧卡古，而且7次建功球隊成績是5勝2和，這名也在聯賽兩獻助攻的曼聯棄將獲意國傳媒大讚「身體強壯、活力十足和動作靈活，像蝴蝶般在對手身邊神出鬼沒的飛過，令人無法察覺」。料28歲的他明晨聯賽將續坐鎮中場，與領前1分的一哥國際米蘭周旋。另國米的意大利盃4強對手AC米蘭，昨在聯賽以1：2反負博洛尼亞，23年來首次作客交手敗走，賽後以26戰得41分排第8，被第4位祖雲達斯達拋離8分。

上 / 下一篇新聞