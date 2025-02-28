體壇快訊：男重港隊亞青賽摘銀

皇馬西盃4強先挫皇蘇

皇家馬德里昨雖在西班牙盃4強首回合賽前有法國隊星將基利安麥巴比因牙齒問題缺陣，上半場尾段亦出現歧視事件而暫停比賽，但仍憑18歲巴西籍鋒將安迪歷在19分鐘一箭定江山，作客以1：0小勝皇家蘇斯達，另一巴西隊鋒將雲尼斯奧斯祖利亞賽後則對首任隊長感自豪。

祖雲意盃衛冕失敗

上屆冠軍祖雲達斯昨在意大利盃8強靠中場卡夫蘭杜林在66分鐘建功，以1：1逼和意甲排第18的安玻里，但其後在互射12碼階段有杜辛華荷域及基倫耶迪斯射失，終主場以2：4落敗無緣4強。祖雲主帥莫達賽後批評麾下表現可恥不值晉級。

基斯拿寫里程爵士仍負帝王

猶他爵士昨於NBA常規賽主場以101：118不敵薩克拉門托帝王吞兩連敗，惟正選中鋒獲加基斯拿是役貢獻25分、14個籃板及5次助攻，其中投籃10射全中，成為聯盟史上第3名單場至少攻入25分、14個籃板和5次助攻而投籃命中率100%的球員，過去兩人則是已故名宿張伯倫及現效力丹佛金塊的中鋒約基治。