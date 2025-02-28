體壇快訊：男重港隊亞青賽摘銀

【明報專訊】有男子青年組重劍個人賽亞軍袁諾文在陣的港隊，昨在科威特上演的亞洲青少年劍擊錦標賽男重團體賽青年組決賽雖一度以12：8領先國家隊，但對手在第4局打出12：5下被反超，港隊終以38：45落敗摘銀。此外，港隊昨亦於男花、女佩個人賽、男佩及女花團體賽共添4面銅牌。
皇馬西盃4強先挫皇蘇
皇家馬德里昨雖在西班牙盃4強首回合賽前有法國隊星將基利安麥巴比因牙齒問題缺陣，上半場尾段亦出現歧視事件而暫停比賽，但仍憑18歲巴西籍鋒將安迪歷在19分鐘一箭定江山，作客以1：0小勝皇家蘇斯達，另一巴西隊鋒將雲尼斯奧斯祖利亞賽後則對首任隊長感自豪。
祖雲意盃衛冕失敗
上屆冠軍祖雲達斯昨在意大利盃8強靠中場卡夫蘭杜林在66分鐘建功，以1：1逼和意甲排第18的安玻里，但其後在互射12碼階段有杜辛華荷域及基倫耶迪斯射失，終主場以2：4落敗無緣4強。祖雲主帥莫達賽後批評麾下表現可恥不值晉級。
基斯拿寫里程爵士仍負帝王
猶他爵士昨於NBA常規賽主場以101：118不敵薩克拉門托帝王吞兩連敗，惟正選中鋒獲加基斯拿是役貢獻25分、14個籃板及5次助攻，其中投籃10射全中，成為聯盟史上第3名單場至少攻入25分、14個籃板和5次助攻而投籃命中率100%的球員，過去兩人則是已故名宿張伯倫及現效力丹佛金塊的中鋒約基治。