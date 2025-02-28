足總續約Nike10年 傳外隊訪港 霍啟山：會審核主辦往績

設網店3固定銷售點賣球衣

足總昨舉行簽約儀式，足總主席霍啟山與Nike（中國）體育市場副總裁胡冰出席，同場還有中國香港足球代表隊球員葉鴻輝、陳肇鈞，港足U17成員封天詠、張堯軒，女足代表蘇鎧霖及冼仲意。

足總承諾港足球衣貨量將會符合市場需求，足總總幹事張炎有補充，簽新約後港足除了主場球衣，將會有更多產品發售，包括作客球衣及外套，下半年起設有網店及3個固定銷售點開賣。

至於今夏外隊訪港傳聞滿天飛，此前有指英超球隊曼聯及利物浦將分別在5月底及7月底來港獻技。霍啟山僅稱仍有待正式公布，「我們收到很多外隊申請，特別是歐洲球隊想來港踢友賽。足總正審核申請，前提要考慮兩大要點，第一是如何維護香港成為盛事之都，第二要維護球迷的體驗」。

去年曾發生Tatler Asia主辦國際邁阿密訪港友賽，最終美斯未有上陣的風波。霍啟山也提及之前曾有「不開心的事情發生」，足總今次會特別謹慎審批，「避免這些事情再次發生，會特別考慮主辦方的能力，包括在港辦賽的紀錄和經驗」。足總董事兼副主席徐英偉補充，會特別留意主辦方過去在港辦賽有否「令球迷失望」。