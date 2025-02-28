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體育

迪歷特馬古尼建殊功 10人曼聯險勝葉士域治升第14

【明報專訊】曼聯昨晨在英超縱有季中加盟的左翼衛柏德列多古犯錯兼領紅被逐，仍憑一對「帶刀侍衛」馬菲斯迪歷特及哈利馬古尼各建一功，踢少一人下主場以3：2險勝葉士域治，結束聯賽連續3場不勝。

上月加盟的翼衛柏德列多古這仗表現災難，先是開賽4分鐘回傳與出迎的門將奧拿拿誤會，被查頓菲路根輕鬆射入空門。「紅魔」及後兩次死球攻勢，藉對手烏龍球及迪歷特補射反超前，但20歲丹麥國腳多古43分鐘踩中奧馬利赫捷臣的小腿而領紅被逐，結果隨即被菲路根在補時再下一城，完半場追平。不過10人應戰的曼聯，卻憑哈利馬古尼在下半場47分鐘頭槌破網，最終險勝3：2，結束連續3場聯賽不勝，賽後14戰33分微升一位至14名。

曼聯踏入2025年，後衛和中場球員在英超共入7球，反觀前場只入4球，且都來自因傷勢收咧的阿密特迪亞路；海倫、約舒亞舒克斯及阿歷真度加拿祖在2025年英超仍未開齋。主帥魯賓艾摩廉承認，球員踢低位防守打反擊會更自在。

曼城挫熱刺 夏蘭特復出奠勝

另邊廂，曼城憑傷癒復出的射手艾寧夏蘭特在12分鐘奠勝，亦是他今季第20個聯賽入球，領銜作客1：0小勝熱刺。「藍月」賽後27戰47分重返第4，比第3的諾定咸森林少1分及較第5的車路士多1分。

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