李思穎攜單車亞洲賽1金3銀1銅凱旋 認巴黎奧運失利後成長 「技術更成熟做事更果斷」

除在場地單車賽取得1金3銀1銅，23歲的李思穎早前在泰國上演的公路單車亞洲賽也摘下兩面銅牌，總計收穫7面獎牌。她坦言雖感到很疲倦，亦令出戰最後一項的場地單車全能賽時體力下降，但視這些經驗為不錯的訓練。首獲提名今年香港傑出運動員選舉的Ceci，提到下個目標是希望在10月的世界賽衝擊頒獎台，並力爭在11月的全運會衛冕女子公路單車個人賽。

至於現成為港隊「大師兄」的繆正賢，連續3屆亞洲賽男子精英組計分賽摘銅而回，他坦言對今屆比賽初段表現不佳感失望，「比賽一年比一年困難，特別今屆節奏拖得較慢，然後需要不停衝分」。即將踏入30歲的他表示將在全運會兼顧場地與公路賽，以奪得獎牌為目標，「這次或是最後一屆參與全運，（是否退役）會在明年名古屋亞運後再決定」。另外，李思穎及繆正賢同樣點名稱讚在男子青年組取得2銀1銅的馬繹斐，前者稱：「自從名將梁峻榮、梁嘉儒及張敬樂退役後，港隊需要新血衝擊」。

梁穎儀末戰追逐賽第4完成

賽事方面，日前在女子精英組麥迪遜賽及團體追逐賽奪得1銀1銅的港將梁穎儀，昨在最後一項的精英組個人追逐賽僅排第4完賽；鄧昊軒在男子青年組個人追逐賽獲第7，他們今午也會從馬來西亞返港。