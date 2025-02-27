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體育

體壇快訊：吳安儀重獲WST巡迴賽資格

【明報專訊】英式桌球巡迴賽（WST）賽會昨公布2025／26年度參賽球員資格，其中港隊女將吳安儀相隔兩年再獲這項男子職業巡迴賽資格。她回覆本報查詢時笑言前兩日接獲相關通知時「喺條街激動到喊咗出嚟」。另外，4屆盟主的蘇格蘭籍名將「巫師」希堅斯昨於世界桌球公開賽16強，以局數5：4險勝國家隊的周躍龍，將與另一國手龐俊旭爭入4強。

馬體會巴塞西盃各四言和

馬德里體育會昨在西班牙盃4強首回合開賽甫6分鐘，藉祖利安艾華利斯及倒戈的基沙文建功領前，卻在19至74分鐘被巴塞隆拿的柏迪、古巴斯、恩尼高馬天尼斯及羅拔利雲度夫斯基破門。馬體會的馬高斯洛蘭迪和阿歷山大索洛夫其後於84和90分鐘「士哥」，終令兩軍各四言和。

澳洲沙特會師亞青盃決賽

日本和韓國隊昨於深圳舉行的U20亞洲盃（亞青盃）4強齊出局。只曾在2016年一屆比賽封王的「藍武士」，此役於下半場49和68分鐘被澳洲隊攻破大門，以0：2落敗；12屆盟主的「太極虎」則與沙特阿拉伯隊激戰120分鐘後互交白卷，互射12碼階段首5輪有兩名球員射失，終以2：3告負。3屆冠軍沙特將與從未奪標的澳洲在周六晚決戰。

意盃4強演米蘭打吡

意甲一哥國際米蘭昨在意大利盃8強雖收起多名正選，但仍憑阿拿奧杜域在39分鐘射入遠程窩利世界波，以及查漢奴古於77分鐘射入12碼，主場以2：0淘汰拉素，將在4強兩回合惡鬥同市宿敵AC米蘭。國米將在下周日凌晨與落後1分的次席主隊拿玻里合演聯賽榜首大戰。

丙組比勒費爾闖德盃4強

德丙第4位球隊比勒費爾德昨在德國盃8強賽，爆冷主場以2：1淘汰德甲球隊雲達不來梅，躋身4強。比軍此前3場德盃越級挑戰獲勝，手下敗將依次是德乙的漢諾威、德甲的柏林聯和弗賴堡。

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