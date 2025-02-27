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體育

車路士4球破修咸頓 維拉慘敗水晶宮

【明報專訊】車路士昨在主場止頹以4：0大勝包尾的修咸頓，取得近11輪英超第3勝後27戰得46分；阿士東維拉則意外地以1：4慘負水晶宮，以28戰得42分跌落第10位。

利物浦主帥史諾禁督師兩仗

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車路士藉尼干古、柏度尼圖及利維高維爾建功以3球領前上半場，加上隊友古古列拿在78分鐘埋齋，終以4球淨勝修咸頓，自去年尾與愛華頓互交白卷後首保清白。水晶宮憑「壽星仔」伊斯美拿沙亞上、下半場破門，以及桑馬迪達和尼基迪亞下半場「士哥」，以4：1挫曾於52分鐘扳平的維拉。維拉與作客2：1勝尾四球隊狼隊的第9位球隊富咸同得42分。維拉此役有拉舒福特在68分鐘後備上陣無建樹，這名曼聯借將連同英格蘭足總盃為維拉上陣5次仍未開齋。白禮頓則有韋碧克攻入奠勝球，在主場2：1擊退般尼茅夫，兩軍賽後同是27戰得43分列第8及7位。

另早前英超作客愛華頓領紅的利物浦領隊史諾，被英足總判停賽兩場及罰款7萬鎊（約69萬港元），無緣督師今晨主場迎戰紐卡素及下場聯賽碰修咸頓。

此外，香港收費電視now TV前日上午起「死機」，至當晚11時在社交網站宣布，白禮頓對般尼茅夫、車路士對修咸頓、水晶宮對維拉，分別在ViuTV 96、99台及now TV新聞台免費直播，但狼隊對富咸並無安排免費直播。

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