李思穎全能賽摘銀 場地單車亞洲賽獨取1金3銀1銅

完成3項曾領先 計分賽飲恨

李思穎前日伙隊友梁穎儀於精英組麥迪遜賽奪銀牌後，昨續在馬來西亞國家單車館轉戰其強項全能賽，她在首兩個項目的捕捉賽及配速賽同得第2名共獲76分，以4分落後池田瑞紀居次。李思穎及後在淘汰賽勇奪首名得40分，相反池田瑞紀則僅兩輪出局排第6只得30分，令Ceci當時在總分以116分，以6分反超池田升上榜首。

不過這名23歲港將在最後一項的計分賽，只能第3名衝線得23分，終以139分屈居亞軍得銀牌；池田瑞紀以34分再奪第1，總成績144分封后。Ceci今屆共獲1金3銀1銅，每項參賽均有獎牌。她今午將隨部分隊友返港凱旋；烏茲別克隊的Nafosat Kozieva則以130分摘銅。

馬繹斐男子青年組淘汰賽掛銀

港隊其餘成績方面，馬繹斐在男子青年組淘汰賽奪得銀牌，是他今屆第3面獎牌；曹棨光在男子精英組全能賽獲108分排第8名；馬繹善與李昀俊於男子青年組麥迪遜賽獲第7；童森則在女子精英組1公里計時賽踩出1分10.409秒排第5。