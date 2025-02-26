李思穎偕梁穎儀場地單車亞洲賽麥迪遜摘銀 今壓軸全能賽爭金

楊礎搖女子凱林賽得第5

男隊麥迪遜青年爭先賽梗頸四

賽事續在馬來西亞國家單車館舉行，周日在女子捕捉賽首奪亞洲賽成年組金牌的李思穎，休息一天後昨伙拍梁穎儀出戰全程30公里共120圈的麥迪遜賽，在6支參賽隊伍中，上屆銅牌組合的港隊大部分時間位列次名，最終總共取得34分，獲得一面銀牌，日本隊的巴黎奧運星將組合梶原悠未／ 內野艷和由頭帶到尾，以60分強勢奪得金牌，烏茲別克隊則取銅牌。

此外，港隊另一女將楊礎搖昨晉身女子凱林賽決賽，最終在6名車手中得第5名，隊友吳思穎於第7至12名的名次賽，則排第10名完成；男子組方面，朱浚瑋／曹棨光於男子精英組麥迪遜賽，最終得31分，僅以4分之差惜負印尼隊組合得第4，日本隊車手橋本英也／窪木一茂以133分奪金；小將吳保利則在男子青年組爭先賽銅牌戰，不敵中華台北隊車手Lin Yi Kuan排第4，同樣與銅牌只差一步。

港隊5日賽事累計奪1金3銀4銅

完成5日賽事後，港隊暫收穫1金3銀4銅。其中李思穎連同女子精英組淘汰賽銀牌以及團體追逐賽銅牌，個人在今屆亞洲賽已集齊金、銀、銅獎牌，暫獲1金2銀1銅佳績。這名23歲「小女車神」今日將出戰個人壓軸戰兼強項的全能賽，將與日本隊的20歲車手池田瑞紀等好手力爭金牌。